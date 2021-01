Vrielmann GmbH: Neubau als Option für die Zukunft

Rasante Entwicklung während der Bauphase

Während der Bauphase nahm die Vrielmann GmbH eine rasante Entwicklung, sodass bis zum Einzug im Mai 2020 diese Reserve bis auf wenige Plätze schon wieder aufgebraucht war.

© alwlsobott gmbh Die Konferenzräume sind modern ausgestattet. Foto: W. Sobott

„An der Otto-Hahn-Straße hatten wir noch 79 Mitarbeiter, jetzt sind es 110“, beschreibt Robert Vrielmann die Entwicklung in Zahlen. Das Unternehmen verfügt über eine Optionsfläche in Richtung Lohne, um im Bedarfsfall am Standort weiter zu expandieren. „Am Wald ist die Stadtgrenze zu Lohne“, sagt Robert Vrielmann mit einem Augenzwinkern. Alle Hallen sind in einer Längsachse gebaut, um problemlos Gebäude auf der Optionsfläche anschließen zu können. Die Wahl des Standorts hat sich durch die nähere Anbindung an die Autobahn und den Bau der neuen Umgehungsstraße doppelt ausgezahlt. Für viele Mitarbeiter aus der Niedergrafschaft ist ihr Arbeitgeber in Klausheide so schneller zu erreichen. Mit dem Anschluss an die A31 öffnet sich das Unternehmen auch für Mitarbeiter aus dem Emsland und Münsterland. Auch für den Transport erweist sich der neue Standort als günstiger.

In dem „was gemauert“ ist, arbeiten im wesentlichen Ingenieure, Techniker und Meister sowie Programmierer. Ferner sind dort die Büros für die Verwaltung, die IT und die Buchhaltung untergebracht.

Der Umzug ging an einem Wochenende im Mai problemlos über die Bühne. Mit Sattelzügen wurde das Material herübergefahren.

Die Büros sind komplett neu unter ergonomischen Gesichtspunkten eingerichtet. Alle Schreibtische, auch die Arbeitstische in den Produktionshallen sind höhenverstellbar. Die Lagerausstattung wurde komplett neu angeschafft. So werden die Materialien in Hochregalen gelagert.

© alwlsobott gmbh Die Geschäftsführer Robert Vrielmann und Heiko Ensink schauen optimistisch in die Zukunft. Foto: W. Sobott

Die Mitarbeiter wurden abteilungsweise auf die neue Arbeitsweise vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieses mittels modernster technischer Kommunikationsmittel weitgehend online durchgeführt. „Schon wenige Tage nach dem Umzug zeigte sich, dass wir alle uns sehr gut auf die neuen Abläufe vorbereitet haben“, lobt Heiko Ensink sein Team.

Auch bei der Gebäudeautomatisierung wurde auf den Einsatz der neuesten Technik und Erreichung maximaler Energieeffizienz wert gelegt.

Durch den Einsatz von Luft-Wärmepumpen und modernster Lüftungstechnik wird eine optimale Klimatisierung des Bürogebäudes und den Produktions- und Lagerhallen gewährleistet.

In den Büros wird das Raumklima bedarfsgerecht durch Heiz-Kühldecken und eine Lüftungsanlage erreicht. In der Produktion sorgen eine Industriefußbodenheizung und Ventilatorkonvektoren für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Alles ist voll integriert und miteinander verbunden. Im weiteren Umkreis gibt es kaum ein Gebäude mit einem ähnlich hohen Automatisierungsgrad Heiko Ensink, Geschäftsführer Vrielmann GmbH

Durch die Kombination von Photovoltaikanlage, Heiz-Kühldecken, Wärmepumpen und hochwertiger Gebäudehülle konnte für das komplette Gebäude der KfW-55 Standard erreicht und auf einen Gasanschluss gänzlich verzichtet werden. Aufgrund der Nähe zur Nordhorn Range wurde in allen Büroräumen auf erhöhten Schallschutz geachtet und durch den Einbau hochwertiger Fensterelemente Rechnung getragen.

Da die Vrielmann Gruppe unter anderem Experten für Gebäudeleittechnik beschäftigt, wurden die komplette Leittechnik und das Energiemanagementsystem selbst geplant, programmiert und in Betrieb genommen.

© alwlsobott gmbh In heller und freundlicher Atmosphäre planen die Techniker der Vrielmann GmbH. Foto: W. Sobott

„Alles ist voll integriert und miteinander verbunden. Im weiteren Umkreis gibt es kaum ein Gebäude mit einem ähnlich hohen Automatisierungsgrad“, berichtet Heiko Ensink. So steuern die Mitarbeiter alles von der Zeiterfassung, über die Türöffnung und die Alarmanlage und viele weitere Funktionen mit nur einem Chip.

„Mit einer durchgängigen Vernetzung aller Komponenten der Gebäudetechnik erreichen wir ein Maximum an Energieeffizienz und sind annähernd CO2 und damit klimaneutral“, erzählt Robert Vrielmann.

Sehr wichtig war der Geschäftsleitung die Beauftragung von regional ansässigen Betrieben. „Es war eine sehr unkomplizierte und effektive Zusammenarbeit mit allen Gewerken“, sagt Robert Vrielmann. So haben die Handwerker ihre eigenen Ideen und Erfahrung mit eingebracht, die den Bauablauf optimiert haben.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht! Wir freuen uns bereits auf die ins Auge gefasste Erweiterung des Neubaus“, verrät Heiko Ensink.

