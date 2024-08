Vechtetal: Neue Wege für Qualität in der Pflege

Schlechte Pflege können wir uns nicht erlauben. Wir stehen mit unseren Pflegeleistungen für hohe Qualität und Wohlfühlatmosphäre, Dafür setzen wir auch auf Innovationen.“ Eike Jonker, Gründer und Inhaber der „Vechtetal Pflege GmbH“ gilt in der Grafschaft inzwischen als eine Art Vordenker für marktgerechte Pflegeangebote sowie regionale Lösungswege zur Sanierung und Sicherung von Pflegeeinrichtungen. Sein neuestes Projekt: ein Wohngruppenangebot für junge Erwachsene mit ambulantem Pflegebedarf in Nordhorn.

„Unser Angebot ‚Junge Pflege‘ richtet sich an Menschen zwischen 18 und 60 Jahren, die wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht mehr im häuslichen Umfeld wohnen können und auf Pflegeleistungen angewiesen sind“, erläutert Jonker sein Konzept. Das können Menschen mit unterschiedlichsten Erkrankungen und Beschwerden sein wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder eine Querschnittslähmung. Nicht gedacht ist das Angebot für Menschen, bei denen psychische Beeinträchtigungen im Vordergrund stehen. Für sie bietet die Lebenshilfe Nordhorn individuelle Angebote.

In einem Neubauprojekt der GMP-Gruppe und der Altendorfer Baugesellschaft an der Lingener Straße / Ecke Osttangente realisiert Jonker sein Projekt „Junge Pflege“: Es entstehen 32 Plätze, aufgeteilt in vier Wohngruppen für jeweils acht Bewohner. Pro Wohngruppe gibt es für jeden Bewohner einen eigenen Wohnraum, dazu kommen Gemeinschaftsräume, Küche und Sanitäreinrichtungen. Jonker: „Die Bewohner können ihr Leben dort selbstbestimmt gestalten und ihren Tagesablauf organisieren. Unterstützung erhalten sie nach Bedarf von einer Präsenzkraft, die rund um die Uhr in der Einrichtung anwesend ist.“ Weitergehender Pflegebedarf wird über einen Pflegedienst organisiert.

Ein ähnliches Wohngruppenkonzept gibt es bereits in Münster, aber für Niedersachsen ist dieses Angebot noch neu. Entsprechend hoch ist schon jetzt die Nachfrage. „Wir haben mittlerweile Anfragen aus ganz Niedersachsen“, sagt Jonker. Dabei sind der Vertrieb und die Einrichtung der ersten Wohngruppen gerade erst angelaufen. Offiziell eröffnet werden soll das Neubauprojekt, in dem auch Praxen für Physiotherapie, für Logopädie und Ergotherapie sowie weitere Mietwohnungen entstehen, voraussichtlich im Februar 2025.

Mit innovativen Pflegeangeboten wie diesem hat der 39-jährige Eike Jonker, der zuvor Pflegeeinrichtungen verschiedener Träger geleitet hatte, in den vergangenen Jahren in der Grafschaft einen beinahe kometenhaften Aufstieg erlebt. Angefangen hat das im Jahr 2019, als er mit Hoogstedes Bürgermeister Fritz Berends und GMP-Projektentwickler David Korte über die Idee nachdachte, in seinem Heimatort Hoogstede ein eigenes Pflegezentrum zu bauen.

© Susanne Menzel Rund 100 Meter lang ist das Gebäude, das an der Lingener Straße in Nordhorn für das Projekt Junge Pflege entsteht. Im Februar 2025 soll es eröffnet werden. Foto: Susanne Menzel

Aus einem eigenen Seniorenheim wurde schnell ein „Pflegekonzern“

Das war die Geburtsstunde der „Vechtetal Pflege GmbH“, in der Eike Jonker eigene Vorstellungen von qualitativer Pflege umsetzen und „mit moderner Technik dem Fachkräftemangel die Stirn bieten“ wollte. Am 1. April 2021 wurde sein „Seniorenzentrum Vechtetal“ an der Wilsumer Straße in Hoogstede offiziell in Betrieb genommen. „Damals wollte ich einfach ein eigenes Heim leiten und dort zeigen, wie es besser gehen kann in der Pflege“. Um mehr Qualität zu bieten, setzte er von Anfang an auf das Prinzip „Gemeinsam statt einsam“ und den konsequenten Einsatz modernster Technik, sensorbasierter Betreuung von Demenzkranken und auf den Einsatz von IT und Telematik zur Unterstützung des Pflegepersonals. Auch neue Einsatz- und Arbeitszeitmodelle halfen, genügend Fachkräfte für die Einrichtung zu gewinnen.

Mit seinem Konzept betrat Jonker Neuland und weckte schnell das Interesse der Fachwelt. „Sogar aus den USA sind Fachleute rübergekommen, um sich in Hoogstede unser Pflegeheim und die vorhandene Technik anzusehen. Die waren begeistert.“

Aus dem Pflegeheim mit nur 46 Pflegeplätzen wurde schnell mehr. Heute betreibt unter dem Dach der „Vechtetal Holding GmbH“ Pflegeheime in Hoogstede, Herzlake und Bissendorf mit insgesamt 188 Vollpflegeplätzen. Dazu kommt eine Tagespflege und ein ambulanter Dienst in Nordhorn sowie eine eigene IT- und Servicegesellschaft. In Friesoythe wird ein Seniorenwohnpark mit 66 Betreuten Wohnungen, einer Tagespflege, einem ambulanten Pflegedienst und zwei Wohngemeinschaften für Senioren betrieben.

Und die nächsten Projekte stehen bereits in den Startlöchern: Jonker übernimmt Teile des ehemaligen Hansa-Wohnstifts auf dem Nordhorner Povelgelände und will im neuen „Ludwig“ ambulante Pflegedienstleistungen anbieten. Noch im Bau sind eine Wohn- und Pflegeeinrichtung an der Denekamper Straße – und das Projekt „Junge Pflege“.

Die Neubau-Immobilien für fast alle Pflegeeinrichtungen der „Vechtetal Holding GmbH“ entstanden unter Federführung der Nordhorner Projektentwicklergruppe GMP. Deren Geschäftsführer David Korte und Michael Maas haben früh erkannt, dass Jonkers Pflege- und Betriebskonzept einen hohen Pflegestandard bei auskömmlichen Kosten verspricht. Daraus hat sich eine enge Partnerschaft zwischen GMP und Jonker entwickelt.