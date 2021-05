Up Visite: Seniorentreff und Tagespflege in Hoogstede

Hoogstede Das Team von up Visite rund um Gesine Plescher und Gaby Kieft bietet den Tagespflegegästen täglich eine Abwechslung zum Alltag in der häuslichen Umgebung. In gemütlicher Atmosphäre werden neue soziale Kontakte geknüpft, und der persönliche Austausch mit anderen Gästen wirkt der Einsamkeit und der Isolation entgegen. Zum strukturierten Tagesablauf gehören sowohl gemeinsame Mahlzeiten als auch zahlreiche Betreuungs- und Beschäftigungsangebote, wie zum Beispiel Sitzgymnastik, Zeitungsrunde, Gedächtnistraining und Gesprächskreise.

Es besteht eine sehr enge und gute Kooperation mit dem ambulanten Pflegedienst in Huus. Die medizinische Versorgung, wie zum Beispiel die Überwachung der Medikamente oder die Blutzuckerkontrolle und Insulingabe sind während des Aufenthalts durch eine ständig anwesende Fachkraft selbstverständlich gewährleistet. Auch Therapien, wie Physiotherapie, sind vor Ort möglich.

Das Angebot der Tagespflege bietet eine Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige. So entsteht Zeit für persönliche Anliegen, wie zum Beispiel Einkaufen, soziale Kontakte pflegen oder Behördengänge. „Einen Tag für sich“ haben und persönliche Freiräume wiedergewinnen, das schafft Auszeiten und Möglichkeiten zum Kraft tanken.

Schnuppertage zum Kennenlernen sind jederzeit möglich.

Weitere Infos auf www.upvisite.de