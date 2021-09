ToB wächst seit seiner Gründung vor zehn Jahren stetig

Nordhorn Als vorbildlicher Jungunternehmer (Heimtexstar 2020) hat Tim Bollrath hat allen Grund zum Feiern. Sein Unternehmen ToB GmbH Meisterbetrieb ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden und hat in dieser Zeit eine rasante Entwicklung hingelegt. Mittlerweile ist der Betrieb, der vor zwei Jahren in den Neubau am Bosinks Kamp umzog, ein Meisterbetrieb des Maler- und Lackiererhandwerks. Drei Beschäftigte haben einen Meisterbrief. Die Zahl der Beschäftigten insgesamt stieg seit dem Umzug noch einmal deutlich und liegt nun bei 24.

Zum Leistungsportfolio des Unternehmens gehören neben den Maler- und Lackierarbeiten das Verlegen von allen Bodenbelägen außer Natursteinfliesen. Dazu gehören Designbeläge, Designfliesen, Laminat, Parkett, Kork, Kautschuk, Linoleum, Steinteppiche und Teppichböden. Die Verlegung von Terrassen-Dielen ist ebenfalls Teil des Leistungsprogramms geworden. Neu hinzugekommen ist auch die Ausstellung mit Terrassendielen, die aus Holz und Kunststoff angeboten werden und von einem eigenen Team verlegt werden.

Jeden Sonntag ist Schautag ohne Beratung und Verkauf.

Weitere Infos auf www.tob-fussboden.de.