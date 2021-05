TEAMPLAN Josef Meyer erneut als TOP-Innovator ausgezeichnet

Nordhorn Bereits zum 5. Mal in Folge gehört die TEAMPLAN Josef Meyer GmbH zur Innovationselite des deutschen Mittelstands und wurde mit dem TOP 100-Siegel geehrt. Kundenwünsche erfüllen, die Komplexität im Auge behalten und die Produktivität steigern – das sind die Leitlinien von TEAMPLAN. Seit 125 Jahren geht es dem Unternehmen um eine langfristige Zukunftssicherung. Fortschritt wird nicht aus der Perspektive des kurzfristigen Gewinns gedacht, vielmehr steht die Existenzsicherung des Unternehmens und damit auch der Mitarbeiter im Blick.

Das Pandemiejahr 2020 hat auch bei TEAMPLAN einen Digitalisierungsschub bewirkt. Im Vordergrund stand die Ausrichtung der Produktion im Sinne der Industrie 4.0. So wurden alle Geräte und Maschinen im unternehmensinternen Netzwerk zusammengeführt. Zudem wurden Prozessinnovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz forciert weiterentwickelt. Was aus einer Grundüberzeugung ohne wirtschaftlichen Hintergrund entstand, entwickelte sich zu einem großen Erfolgskonzept mit langfristigen Kostenersparnissen. So wurde bereits in den 1990er Jahren – als die Themen Umweltmanagement und Klimaneutralität im Rahmen der industriellen Produktion noch nicht im erhöhten Maße auf der Agenda stand – mit einer konsequenten Mülltrennung der Restmüll auf ein Zehntel reduziert. Das Umweltmanagement von TEAMPLAN umfasst heute unter anderem drei Photovoltaikanlagen, die seit 2014 sowohl Stromkosten als auch bis heute 833.000 kg CO² einsparen. Auch die Heizkosten in der Fertigung wurden reduziert.

Durch das Verbrennen nachwachsender Rohstoffe (Holzspäne) wird mittels einer computergesteuerten Hackschnitzelheizung und einer Schwefel- und CO² absorbierenden Anlage klimaneutral geheizt.

Auch in der Verwaltung mit der „gelebten Ausstellung“ auf drei Ebenen dient eine Wärmerückgewinnungsanlage zur Heißwasserversorgung des gesamten Gebäudes. Hier wird die Wärme aus dem Serverraum abgesaugt, sodass keine Klimaanlage nötig ist.

Die langjährige Zugehörigkeit zum DGNB Verband sowie die Verarbeitung von PEFC- und FSC-zertifizierter Ware, die aus einer verantwortungsvollen Holzwirtschaft stammt, unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Nachhaltigkeitsgedankens. Ein hoher Qualitätsanspruch und umweltbewusste Produktion mit zertifizierten Materialien werden von allen TEAMPLANern gelebt. Dies zeigt sich unter anderem auch in der großen Resonanz eines unternehmensspezifischen Fahrrad-Leasingprogramms. So kommt fast die Hälfte der Mitarbeiter mit einem E-Bike zur Arbeit.

„Besonders in wirtschaftlich turbulenten Zeiten freuen wir uns, auch im Jubiläumsjahr 2021 erneut zu den innovativsten Unternehmen zu gehören. Der Innovationspreis ist Verdienst aller TEAMPLANer und zugleich Ansporn immer wieder neue, kundenspezifische ganzheitliche Konzepte rund um den Kernwerkstoff „Holz“ zu entwickeln. Gemäß unseres Credos „Experimentieren und Tolerieren“ sind ungewöhnliche Ideen und intelligente Lösungen stets willkommen und werden wertgeschätzt. Ehrgeizige Ziele werden immer gefördert und unter dem Aspekt „Mission ZUKUNFT“ vom gesamten Team positiv begleitet,“ sagt der geschäftsführende Gesellschafter Horst Tösch.

