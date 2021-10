Summerlux: Der Partner für Haus und Garten in der Grafschaft

Nordhorn Seit Anfang 2020 steht Summerlux in Nordhorn für Erfahrung und Qualität. Das Team um Lars Beckemper und Klaus Bergfeld hat dabei neben Terrassendächern und Wintergärten auch Türen und Fenster im Portfolio. „Unsere Kundinnen und Kunden kommen inzwischen aus der ganzen Grafschaft und dem Emsland. Das sich unsere Leistung so weit rumspricht, freut uns natürlich!“, so Beckemper. „Dass wir Fenster, Türen sowie Terrasse oder Wintergarten aus einer Hand bieten können, schätzen viele unserer Kunden besonders,“ meint Bergfeld „denn so können sie sich darauf verlassen, dass am Ende alles zusammenpasst: Die Farben, die Materialien und die Montage.“ Heinz-Gert Gosselink, Leiter der Montage, ergänzt: „Tag für Tag sehen meine fünf Kollegen aus den Montageteams und ich Neubauten und Renovierungen. Da freut man sich natürlich, wenn man zu einem schönen Projekt einen Beitrag geleistet hat!“ Weitere Infos auf: www.summerlux.de