Spiekermann & CO. AG: Keine Lust mehr auf Negativzinsen?

Nordhorn Viele Sparer und Sparerinnen wollen ihr Geld jetzt investieren, um sich vor Negativzinsen zu schützen. Holger Vos, Leiter der Nordhorner Filiale der Spiekermann & CO AG, unterstützt diese Idee: „Das ist auf jeden Fall richtig. Aber eine erfolgreiche Anlagestrategie muss zum individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der Struktur des Vermögens passen.“ Die Spiekermann & CO AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung und wählt für ihre Mandanten und Mandantinnen ausschließlich die jeweils optimal passenden Lösungen aus. „Bei der Entwicklung einer individuellen Vermögensstrategie setzen wir grundsätzlich auf fundierte Analysen zur Vermögensstruktur und zum Risikotyp“, ergänzt Jessica Tien, die das Nordhorner Team seit Kurzem als Vermögensbetreuerin verstärkt. Gemeinsam mit ihren Kollegen betreut sie Mandanten und Mandantinnen von der Grafschaft bis in das gesamte Emsland. Zu den Leistungen des Unternehmens zählen neben der klassischen Vermögensverwaltung unter anderem auch die aktive Vorsorgebetreuung und das Stiftungsmanagement. Weitere Infos auf www.spiekermann-ag.de