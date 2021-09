„So muss das“ – seit zehn Jahren! Steda feiert Jubiläum.

Meppen An der Dorfstraße in Rühle fand 2011 alles seinen Anfang – heute sind Stefan Brüggemann und Daniel Heidemann mit 60 Mitarbeitern und hauseigener Werbeagentur im Industriepark Meppen-Versen ansässig. Das Kerngeschäft umfasst seit nunmehr zehn Jahren die Planung, Montage und Vertrieb von individuellen Terrassenüberdachungen, Sonnenschutz, Carports und Gartenhäusern sowie den Vertrieb von passgenauem Sicherheitsglas.

Gewinner des Gründerpreises Nordwest

Nicht zuletzt durch die konsequente Online-Ausrichtung konnte sich das Unternehmen, dessen Name auf den Vornamen der Geschäftsführer beruht, zum Marktführer in seinem Bereich etablieren. Den Status als besonders innovatives Unternehmen bestätigt 2016 der Gewinn des Gründerpreises Nordwest. Im selben Jahr erfolgte außerdem die Eröffnung des 10.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgeländes in Emsbüren. Ein weiterer Meilenstein war im letzten Jahr die Eröffnung des neuen Standorts im Euro-Industriepark in Meppen-Versen mit einer zweiten 5.000 Quadratmeter großen Ausstellung, die direkt am steda-Lager und Verwaltungsgebäude liegt und immer wieder interessante neue Produkte und Innovationen rund um die Themen Garten und Zuhause zeigt.

Do-It-Yourself oder professionelle Montage?

Eine große Besonderheit von steda ist schon seit Jahren der Online-Konfigurator. Hier können sich Kunden ihre individuellen Lösungen selbst zusammenstellen und in Eigenleistung aufbauen. Zur optimalen Unterstützung bietet steda hierfür eigens produzierte Videoanleitungen und kompetente Unterstützung und Beratung durch Fachpersonal. Wer dazu keine Lust oder Zeit hat, ist aber keineswegs auf sich allein gestellt – sondern kann einfach den Service des frisch aufgestockten Montageteams, das im kompletten Nordwesten Deutschlands tätig ist, in Anspruch nehmen.

Marketing mit Stallgeruch

Aus der internen Marketingabteilung von steda wurde im September letzten Jahres die eigenständige Werbeagentur „bullshit media“ gegründet. Das zwölfköpfige Expertenteam hat sich Verständlichkeit und Spaß an der Werbung auf die Fahne geschrieben. Nicht nur gestandene Unternehmen, sondern auch Startups können Dienstleistungen wie Logo und Corporate Design Entwicklungen, Websites, Onlineshops, Video- und Social-Media-Kampagnen, Suchmaschinenoptimierung sowie die Umsetzung von Print- und Onlinemedien aller Art in Anspruch nehmen.

Seit 2016 verfügt die steda GmbH & Co. KG über die 10.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche in Emsbüren. Foto: steda