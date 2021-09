Neuenhaus Nach längerer Umbauphase öffnet das niederländische Unternehmen Snellers E-Bikes jetzt auch in Neuenhaus an der Reitgaarstraße seine Türen. Auf mehr als 1500 Quadratmeter findet der Kunde eine große Auswahl an E-Bikes von 15 namhaften Herstellern, wie zum Beispiel Batavus, Giant und Stromer. Egal ob es um Fahrkomfort, Zuverlässigkeit oder Design geht – bei Snellers finden Kunden Fahrräder, die höchste Ansprüche erfüllen. Bei einem großen Gewinnspiel haben die Kunden die Möglichkeit, den Kaufpreis ihres E-Bikes zurück zu gewinnen.

Bei Snellers E-Bikes wird größter Wert auf Beratung, Qualität und Service gelegt. Ein kompetentes, deutschsprachiges Team berät Kunden gerne, auch im Bereich Bike-Leasing, von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr.

In der eigenen Werkstatt werden die Reparaturen und Wartungen von geschultem Fachpersonal erledigt. Weitere Informationen auf www.snellers-ebikes.de.