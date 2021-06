Schuhhaus Hilbers startet großen Räumungsverkauf

Nordhorn/Schüttorf Geschlossene Filialen aufgrund mehrerer Lockdowns und damit fehlende Verkaufszeiten haben das Lager des Schuhhauses Hilbers nicht wie sonst üblich geleert. Deswegen kündigt der Familienbetrieb einen Sonder-Räumungsverkauf an: „Wir brauchen dringend Platz am Lager für die neuen Schuhe der Herbst-Winter-Saison. Die ersten neuen Modelle werden bereits ab Juli geliefert.“ Der Startschuss für den großen Räumungsverkauf mit satten Rabatten in Höhe von 30 bis 70 Prozent fällt am Freitag, 2. Juli 2021. In allen sieben Hilbers-Filialen können die Kunden ein Schnäppchen machen: in Nordhorn (zweimal), Schüttorf, Lingen, Meppen, Rheine und Schapen.

Den Rabatt von mindestens 30 Prozent erhalten Kunden auf das gesamte Sortiment sprich alle Modelle und Marken, die in den Geschäften zu finden sind. Das garantiert der Familienbetrieb. Reduziert sind Sneaker, Sandalen und Pumps ebenso wie Business-Schuhe. Geführt werden unter anderem die Marken Gabor, Paul Green, Tamaris, Rieker, Remonte, Gant und Lloyd. Das Schuhhaus Hilbers besteht bereits seit mehr als 90 Jahren. Besonderen Wert legt der Familienbetrieb auf qualifizierte Beratung, umfassenden Service und qualitativ hochwertige Schuhe.