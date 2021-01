„Ramaker’s Grillstuben“: 50 Jahre für die Gäste

Nordhorn Seit nunmehr 50 Jahren gibt es „Ramakers Grillstuben“ an der Bentheimer Straße 155 in Nordhorn. Der Imbiss steht für eine traditionelle Beständigkeit und Zuverlässigkeit in einer immer gleichbleibenden Art und Weise. „In einer sich ständig verändernden Welt sind wir ein stabiler Anker und Garant“, sagt Inhaber Joachim Weduwen. Qualität und Beständigkeit zum akzeptablen Preis für die ganze Familie sind die Prinzipien.

„Wir bedanken uns auf diesem Wege für ihre Treue in all den Jahren, in guten und in harten Zeiten, wie jetzt gerade“, sagt Joachim Weduwen. „Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, für unsere Gäste in gleichbleibender Form mit unserem allseits bekannten Angebot da zu sein“, verspricht das Ramaker Grillstuben-Team. Außerdem bedankt er sich bei den langjährigen Geschäftspartnern wie Harger, Eylering, Reisige und anderen für die gute Zusammenarbeit.