Raiffeisenbank Ems-Vechte eG feiert 125-jähriges Bestehen

Die Raiffeisenbank Ems-Vechte eG mit dem Warengeschäft Raiffeisen Ems-Vechte blickt auf eine genossenschaftliche Historie von 125 Jahren zurück. Als starker Partner in der Region, macht die Genossenschaft den Weg frei für Finanzierungen, landwirtschaftliche Beratung und Mitbestimmung.

Die Geschichte der Raiffeisenbank Ems-Vechte eG beginnt am 13. August 1899. An diesem Tag gründeten neun Landwirte aus Berßen den Berßener Spar- und Darlehnskassenverein“ und griffen damit die Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“, auf. Das Besondere war schon damals, dass die Mitglieder neben dem Bankgeschäft auch Landmaschinen gemeinsam nutzten und Düngemittel kauften. Die Verbindung aus Finanzen und Landwirtschaft liegt somit bereits in der DNA der Genossenschaft.

Im Laufe der Jahre stiegen die Mitgliederzahlen stetig an und mehr und mehr Nachbargenossenschaften schlossen sich der Genossenschaft in Berßen an. Im Sommer 2012 ging dann aus dem Zusammenschluss der Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG mit der in der Grafschaft Bentheim ansässigen Raiffeisen-Grenzland eG das heutige Warengeschäft „Raiffeisen Ems-Vechte“ hervor.

Die Raiffeisen Ems-Vechte 1971 in Klein Berßen. Foto: Raiffeisen Ems-Vechte

Mitgliedschaft - mehr als nur Kunde sein

Die Genossenschaft ist an 36 Standorten im Emsland, der Grafschaft Bentheim und den Niederlanden für über 6.400 Mitglieder und mehr als 22.700 Kunden da. Die Raiffeisenbank Ems-Vechte eG blieb stets am Puls der Zeit und bietet ihren Mitgliedern attraktive Vorteile wie Waren-Rückvergütung und vergünstigte Kontomodelle. Zusätzliche Mitglieder-Vorteile sind hier [Link: https://www.ems-vechte.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteile.html] zu finden.

Auch die junge Zielgruppe profitiert von den Angeboten der Raiffeisenbank. So können junge Kunden unter 31 Jahren mit meinDepot [Link: https://www.ems-vechte.de/privatkunden/junge-leute/meindepot.html] an der Börse traden und zahlen keine Depotführungsgebühren.

Das Gründungsprotokoll von 1899. Foto: Raiffeisen Ems-Vechte

Blick in die Zukunft

Auch in Zukunft stehen Regionalität und das Wohl der Mitglieder und Kunden im Fokus. Die Raiffeisenbank Ems-Vechte eG mit dem Warengeschäft Raiffeisen Ems-Vechte geht mit der Zeit und setzt auf Digitalisierung. Kunden bietet das Finanzinstitut digitale Kommunikationswege und Prozesse und gleichzeitig ist die Genossenschaft weiterhin Ansprechpartner vor Ort für jeden, der das persönliche Gespräch sucht. Ebenso profiliert sich die Genossenschaft in der Landwirtschaft als Anbieter innovativer Anwendungen. Ein Beispiel ist das Precision Farming, worunter man die ortsdifferenzierte und zielgerichtete Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen mithilfe von modernster Technologien versteht.

Ob digital oder vor Ort - die Raiffeisenbank Ems-Vechte eG mit dem Warengeschäft Raiffeisen Ems-Vechte ist der starke regionale Partner in Sachen Finanzen und Landwirtschaft für ihre Mitglieder und Kunden. Das ist das Erfolgsrezept für 125 Jahre.