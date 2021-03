Profis für Straßen- und GaLaBau neu in Nordhorn

Nordhorn Mit der Grafschafter Straßenbau GmbH & Co. KG und der Grafschafter GaLaBau GmbH & Co. KG haben zwei neue Unternehmen ihre Tätigkeit in der Grafschafter Kreisstadt aufgenommen. Straßenbaumeister Udo Kerkfeld aus dem westfälischen Gescher hat sie im Sommer vergangenen Jahres gegründet. Kerkfeld kennt sich hervorragend aus im Tiefbau, führt er doch seit Jahrzehnten die Kerkfeld Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH in Gescher-Hochmoor. Seine neuen Firmen in Nordhorn haben ihren Sitz in der Charlottenstraße 30 im Stadtteil Blanke. Elf Mitarbeiter, erfahrene Fachkräfte, werden zur Zeit beschäftigt. Geschäftsführer ist Betriebswirt Christian Steens. In der Grafschaft sind die Firmen gerade unter anderem damit beschäftigt, sieben Bushaltestellen umzubauen.

Die Grafschafter Straßenbau GmbH & Co. KG erledigt Erdarbeiten mit hochmodernen und individuell einsetzbaren Baumaschinen. Zur Leistungspalette gehören: Straßenbau/Asphalt, Pflasterarbeiten, Tiefbau/Rohrleitungsbau/Kabelbau, Bordsteinabsenkungen und der Endausbau von Erschließungsmaßnahmen.

Die Tätigkeitsbereiche des Garten- und Landschaftsbaus umfassen die professionelle Garten- und Anlagenpflege, die Gartengestaltung und -bepflanzung, Pflasterarbeiten, Baumschnittarbeiten, den Zaunbau und die Verlegung von Rollrasen. Kostenlose und unverbindliche Angebote werden gerne erstellt. „Flexibilität, hoher Anspruch an unsere eigene Arbeit und persönliche Betreuung bis zum Ende Ihres Projektes sind für uns selbstverständlich“, versprechen die Unternehmen ihren Kunden.

Zu erreichen sind die neuen Firmen unter der Rufnummer 05921 8183930 und per E-Mail unter info@grafschafter-bau.de. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die Webseite www.grafschafter-bau.de.