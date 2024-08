Potgeter baut für die Zukunft

Nach Jahren des Höhenflugs steht das Baugewerbe weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen. Laut ifo-Institut belasten hohe Zinsen und gestiegene Baukosten die Baukonjunktur. Hinzukommt der Mangel an qualifizierten Fachkräften. Bürokratie und eine Vielzahl von Auflagen erschweren zusätzlich die Rahmenbedingungen. Im Januar 2024 klagten 52,5 Prozent der Betriebe über einen Auftragsmangel im Wohnungsbau, nach 56,9 Prozent im Dezember. Bei den Stornierungen gab es einen Rückgang von 22,1 auf 17,4 Prozent.

„Wenngleich die Branche positive Signale sendet und auch die Baupreise etwas nachgeben, ist von einer Wende noch nicht zu sprechen“, wissen Gerold Potgeter und Marcus Wefelshütten, geschäftsführende Gesellschafter der potgeter + wefelshütten architektur gmbh. Ihr Büro bietet mit einer fast 25-jährigen Historie ein umfassendes Portfolio von der Bauvorbereitung bis zur Fertigstellung. Die Bauwerke sind zeit- und architekturprägend und aus dem städtebaulichen Bild der Grafschaft Bentheim nicht wegzudenken.

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation der Baubranche?

Marcus Wefelshütten: Gestiegene Materialkosten, hohe Zinsen, immer umfangreichere Auflagen und komplexe Genehmigungsprozesse sind Risikofaktoren, die den Bauprozess verändern und erschweren. Umso wichtiger ist es, uns als starker Partner an der Seite unserer Bauherren aufzustellen, sie verlässlich und ganzheitlich im Bauprozess zu begleiten. Wir bieten mit unserem Team von Leistungsphase 1 bis 9 – von der ersten Planung bis zur Fertigstellung – alle Leistungen aus einer Hand. Nicht nur aktuell profitieren wir davon, dass wir breit aufgestellt sind: Wir realisieren für private und öffentliche Bauherren Projekte, die vom Wohnungsbau über Gesundheits- und Schulbauten bis zum Gewerbe- und Industriebau reichen. Zudem erhalten wir immer mehr Aufträge aus dem Bereich Sanierung.

Schlüsselwort Sanierung. Wie wichtig ist das Thema künftig?

Gerold Potgeter: Bauen im Bestand ist schon jetzt eine zentrale Aufgabe, die weiter an Bedeutung gewinnt. Ein zentrales Anliegen ist uns der Erhalt von Bauwerken, die unserer Region ihre Identität verleihen. Diese stadtbildprägenden Bauten vor dem Abriss zu bewahren und so den spezifischen Charakter unserer Umgebung zu wahren, sehen wir in unserer architektonischen Verantwortung. Zugleich ermöglicht eine Sanierung, die in den Gebäuden befindliche „graue Energie“ zu erhalten, um den erhöhten Ansprüchen an nachhaltiges Bauen gerecht zu werden.

Nachhaltiges Bauen: Architektenentwurf für ein Mehrfamilienhaus mit vier preisgebundenen Wohnungen im Baugebiet Oorde. Visualisierung: P + W

Mit der Sanierung des Bahnhofs haben Sie ein Wahrzeichen der Kreisstadt wiederbelebt, das sogar als „Bahnhof des Jahres 2023“ ausgezeichnet wurde.

Wefelshütten: Der Bahnhof ist nicht nur für das Stadtbild Nordhorns von großem Wert, sondern auch für die Infrastruktur enorm wichtig. Im Rahmen der Revitalisierung haben wir den stadtprägenden Charakter der 1950er Jahre herausgearbeitet. Dass der Bahnhof nicht nur bei Reisenden und Grafschaftern gut ankommt, sondern auch mit dem Award der „Allianz pro Schiene“ ausgezeichnet wurde, freut uns sehr.

Potgeter: Ein weiteres, aktuelles Projekt ist die Sanierung des zentral in Nordhorn gelegenen Wohn- und Geschäftshauses der ehemaligen Deutschen Bank mit Fokus auf die Rückkehr zur ursprünglichen Fassadengestaltung. Außerdem bearbeiten wir in der Innenstadt zurzeit einige Sanierungsprojekte – von kleineren Gebäuden bis hin zu einem ehemaligen Seniorenstift, für das wir ein Umnutzungskonzept mit Raum für altersgerechtes Wohnen, Kindertagesstätte und soziale Dienstleistungen entwickeln.

Wie werden wir in der Zukunft bauen?

Wefelshütten: Nicht immer ist der Erhalt von Bauwerken möglich; sei es aufgrund schwacher Substanz oder fehlender Anpassungsfähigkeit für heutige Nutzungen. Daher beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie der Neubau der Zukunft aussehen kann. In den letzten Jahren ist Bauen immer komplexer geworden – oft ohne direkt ersichtlichen Vorteil für Komfort oder Sicherheit. Aktuelle Forschungsprojekte zielen auf Vereinfachung des Bauens ab, politisch gefördert durch den gerade eingeführten Gebäudetyp E zur Unterstützung innovativer Bauweisen. Ein aktuelles Projekt ermöglicht uns zusammen mit anderen Beteiligten, uns aktiv an der Entwicklung dieser alternativen Bauweise zu beteiligen.

Um was für ein Projekt handelt es sich konkret?

Potgeter: Geplant ist die Errichtung eines geförderten Wohnungsbaus mit vier Einheiten im Neubaugebiet Oorde. Für die Konstruktion prüfen wir sämtliche Bauteile auf Kosten, Nachhaltigkeit und technische Sinnhaftigkeit. Beispielsweise soll das Tragwerk aus einem neuartigen, aus Abbruchmaterial hergestellten Ziegelstein erstellt werden. Der technische Ausbau wird so geplant, dass die Lebensdauer der Gebäudetechnik nicht diejenige des Gebäudes selbst bestimmt. Das Projekt ist von dem Wunsch getrieben, einen Beitrag zur Debatte um nachhaltiges Bauen zu leisten, indem es eine robuste und langlebige Bauweise praktisch erprobt, die zugleich das sich verändernde Klima der nahen Zukunft bedenkt.

Wie stellen Sie sich als Büro zukunftsorientiert auf?

Wefelshütten: Die gestiegenen Anforderungen werden uns jetzt wie zukünftig begleiten und auch herausfordern. Dafür sind wir gerüstet. Zudem gilt es auch für uns, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und voranzutreiben. Auch hier sind wir auf einem guten Weg.

Potgeter: Dasselbe gilt auch für die Perspektive unseres Büros, das seit Jahrzehnten für Kontinuität steht. Wir stellen intern unsere Weichen auf Zukunft: Mein langjähriger Partner Wilhelm Werning hat 2022 mit Marcus Wefelshütten einen jungen, ambitionierten Nachfolger und Experten in der Bauleitung und Projektsteuerung aus den eigenen Büroreihen gefunden. Jetzt freuen wir uns, durch meinen Sohn Dr. Wilko Potgeter, promovierter Architekt mit hoher Fachexpertise in der Planung, unterstützt zu werden. Wilko wird nach und nach in meine Aufgaben hineinwachsen – auch wenn ich weiterhin mit an Bord bleibe. Mit frischen Ideen, der gewohnten Verlässlichkeit sowie unserer hohen Qualität in der Konzeption und Bauleitung sehen wir unsere architektur gmbh gut aufgestellt für die Zukunft.