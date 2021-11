Pizzeria Pasa: Leckeres immer frisch auf den Teller

Nordhorn Die Pizzeria Pasa am Theater hat jetzt am Ootmarsumer Weg 12 in Nordhorn ganz in der Nähe des KTS neu eröffnet. Der Name Pizzeria Pasa ist in Nordhorn nicht unbekannt, denn schon seit zehn Jahren gibt es die Pizzeria Pasa an der Bahnhofstraße, wie die Besitzer Engin und Yalcin Yentar verraten.

Auf die Kunden wartet nicht nur das von der Bahnhofstraße her bekannte Speisenangebot. Neben einer Auswahl an stets frischen und mit hochwertigen Zutaten belegten Pizza gibt es auch Pommes, Nuggets und den Großstadt-Döner, der in einer frisch aufgebackenen Brottasche angeboten wird. Die Speisen können telefonisch bestellt und abgeholt werden oder vor Ort gegessen werden. Zusätzlich gibt es einen Lieferdienst, der alle ausgewählten Gerichte direkt zum Kunden bringt. Geöffnet ist täglich ab 11 Uhr. Von sonntags bis donnerstags schließt das Restaurant um 22 Uhr. Freitags und samstags ist bis 23 Uhr geöffnet.