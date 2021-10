Pflegeteam Jakobs: Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse

Laar Monique Jakobs verfügt über langjährige Erfahrung in der Pflege. Als examinierte Pflegefachkraft hat sie 2020 die Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft und Mentorin abgeschlossen. Das waren wichtige Voraussetzungen für die Selbstständigkeit. Am 1. November eröffnet sie das Pflegeteam Jakobs. Das Team besteht aus vier Pflegekräften. Das Büro befindet sich auf dem Gelände des Raiffeisen-Marktes in Laar.

Monique Jakobs möchte etwas in der Pflege verändern. Sie bemerkt immer wieder, wie sehr hilfsbedürftige Menschen darunter leiden, dass den Pflegekräften nur wenig Zeit für die Patienten bleibt. Beim Pflegeteam Jakobs haben Patienten neben der herkömmlichen Pflege die Möglichkeit, „Pflege nach Zeit“ zu buchen. Bei diesem Konzept entscheidet der Kunde selbst, für welchen Zeitraum er die Pflege in Anspruch nimmt und wie sie genutzt wird. „Pflege menschlicher und so angenehm wie möglich für Kunden und Pflegekraft gestalten“, lautet die Philosophie der 38-jährigen Firmengründerin. Zum Service gehören unter anderem 24 Stunden Rufbereitschaft an sieben Tagen in der Woche, die kostenlose Hilfe bei Antragstellung eines Pflegegrades oder Zuschüsse für Umbaumaßnahmen, die Unterstützung von Antragstellung bis zur täglichen Versorgung sowie die kostenlose Pflegeberatung und hauswirtschaftliche Versorgung.