OKAL-Haus: Wohnträume werden wahr

„Mit OKAL werden Wohnträume Wirklichkeit- und dabei begleiten wir Sie nicht nur bei der Wahl der für Sie perfekten Immobilie, sondern übernehmen gern den kompletten Innenausbau, bis hin zur Endreinigung in der Ausbaustufe ‚einzugsfertig‘.“ So beschreibt Jürgen Wigger, OKAL Bau- und Verkaufsberater, die Philosophie seines Unternehmens.

Jürgen Wigger berät in allen Fragen zur Immobilie. Foto: OKAL-Haus

OKAL stehe aber nicht nur für Rundumversorgung und Transparenz - vom Erstgespräch bis zum Einzug - sondern auch für Häuser der Premiumklasse: Jede einzelne Immobilie zeichne sich durch eine geradlinige, zeitgemäße und durchdachte Architektur, durch hohen Wohnkomfort und durch viele Ausstattungsdetails aus, so Jürgen Wigger.

In jedem der Häuser stecke die Erfahrung aus 90 Jahren Pionierarbeit. „In vielen Bereichen waren und sind wir Vorreiter, stets visionär und innovativ. Doch bei allem, was wir tun, steht immer an oberster Stelle: der Wunsch des Kunden“, erklärt der Verkaufsberater weiter.

