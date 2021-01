Neuenhauser-Gruppe: Grafschaft Gutschein für die Mitarbeiter

Neuenhaus Eine vorweihnachtliche Bescherung sorgte bei 1573 Mitarbeitern und Leiharbeitern der Grafschafter Firmen, die zur Neuenhauser-Gruppe gehören, für freudige Überraschung. Die Beschäftigten fanden in dieser Woche einen Grafschaft-Gutschein im heimischen Postkasten vor. Diesen besonderen Weihnachtsgruß hatten die Verantwortlichen bis zur Aussendung am 15. Dezember als Überraschung geplant.

Rund um ein Weihnachtsfest, das sich auch in der Grafschaft dieses Jahr ein wenig anders gestaltet, setzt die Neuenhauser Gruppe ein starkes Zeichen für Miteinander und Zusammenhalt.

Da in diesem Jahr keine Weihnachtsfeiern stattfinden, hat die Neuenhauser Gruppe in diese Aktion investiert. Die Gutscheine kommen der Gastronomie, dem Einzelhandel und Dienstleistern in der Grafschaft Bentheim direkt zugute. Die Beschenkten können ihren persönlichen Gutschein bei allen teilnehmenden Partnern vom Autoservice bis zur Pizzeria, vom Buchhandel bis zur Weinboutique einlösen. Weitere Infos auf www.neuenhauser.de