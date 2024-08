Möbelfertigung mit Industrie 4.0 bei Rosink

Einen „Quantensprung in eine neue Welt“ nennt Dirk Brandt, Geschäftsführer des Nordhorner Möbelbauers Rosink GmbH Objekteinrichtungen das, was sein Unternehmen am neuen Standort an der Wehrmaate realisiert hat. Industriell gefertigt werden dort keine Massenprodukte, sondern höchst anspruchsvolle Einrichtungselemente für große Gewerbekunden. Möglich macht‘s eine automatisierte, digital voll verkettete Fertigungsanlage nach den Kriterien von Industrie 4.0. Brandt spricht von einer hochkomplexen, aber zugleich offenen Fertigung, die mindestens in Deutschland bisher einzigartig sei.

Ob für Microsoft in München, für Thyssen-Krupp in Düsseldorf oder für den Otto-Konzern in Hamburg, ob für Pausen-Lounges oder Sozialräume, Eingangs- oder Empfangsbereiche oder den neuen Ratssitzungssaal der Stadt Dortmund – Rosink baut Objektmöbel „für all das, womit Organisationen und Unternehmen gern auch repräsentieren wollen“.

Es versteht sich von selbst, dass solche Objekteinrichtungen nicht mit Möbeln „von der Stange“ realisiert werden können. Gefragt sind individuelle Einzelentwürfe in Form und Material, die nach Kundenwunsch mit hoher Qualität, kurzen Lieferzeiten und zu konkurrenzfähigen Preisen gefertigt werden.

„Eine so komplexe verkettete Anlagenstraße konnten wir nur als kompletten Neubau realisieren, nicht durch Weiternutzung bereits vorhandener Maschinen und Komponenten“, berichtet Brandt. Dafür entstand auf einem etwa 30.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück neben dem „Delfinoh“-Bad ein ganz neues Werk. Ein futuristisch anmutender Neubau bietet 4300 Quadratmeter Produktionsfläche plus 1200 Quadratmeter Fläche für Büros und Sozialräume. Den Entwurf für das Gebäude, dessen Kernstück die 82 Meter lange, mit verglasten Sheddächern belichtete Produktionshalle ist, lieferte ein Bremer Architekturbüro im Rahmen eines Wettbewerbs.

Im Oktober 2020 begannen die ersten Erdarbeiten, ein Jahr später konnten in der noch nicht ganz fertigen Halle die ersten neuen Maschinen aufgestellt werden. Die Entwicklung der Anlage habe, so Dirk Brandt, rund zwei Jahre gedauert, das Kalibrieren und Einfahren der Maschinen dann nochmal rund sechs Monate. Seit Ende 2023 produziert die neue Fabrik auf vollen Touren. Für Dirk Brandt und Gesellschafter-Geschäftsführer Jan Lucas Veddeler ein Quantensprung hin zu höchster Effizienz. Jetzt sei es möglich, unabhängig von der Größe des Gesamtauftrags flexibel genau das zu bauen, was gerade auf der Baustelle gebraucht wird und zeitnah montiert werden kann.

© Jürgen Lüken Alle Bohr- und Fräsvorgänge werden von Robotern nach Vorgabe des MES ausgeführt.

Das MES-System steuert und überwacht den gesamten Fertigungsprozess

„Hier ist alles von der ersten Objektplanung über die komplette Fertigung bis zur Logistik über ein dynamisches Softwaresystem digital verkettet“, erläutert Dirk Brandt. Das „Gehirn“ der Anlage ist ein sogenanntes MES-System (Manufacturing Execution System). Es steuert, verfolgt, überwacht und dokumentiert den gesamten Fertigungsprozess vom Entwurf eines Möbelstücks am PC über die verschiedenen Bearbeitungsschritte für jedes einzelne Bauteil an den diversen Robotermaschinen bis hin zum fertigen Produkt. Allerdings ist die Fertigungsstraße bewusst als „offenes System“ ausgelegt. Damit bleiben manuelle Eingriffe und Veränderungen des Fertigungsablaufs jederzeit möglich.

Ein Kernbaustein der Fertigungsstraße 4.0 ist der sogenannte Sortierspeicher. Er wird über ein Fördersystem mit den unterschiedlichsten Einzelbauteilen für die Möbelstücke „gefüttert“ und lagert sie in einem datenbankbasierten Materiallager ein. Zuvor wurden die Teile im computergesteuerten, auf geringsten Verschnitt optimierten Plattenzuschnitt auf Maß gesägt und schon dabei automatisch mit Datenetiketten versehen. Danach hat jedes an weiteren Bearbeitungsautomaten ein Kantenprofil erhalten, wurde nach Bedarf mit Dübellöchern und Steckdübeln bestückt und mit Umleimerkanten versehen.

Diese fertig bearbeiteten Möbelteile „liefert“ der Sortierspeicher an die Endmontage. „Der ist der Bringer“, lobt Brandt. „Er stellt dem Mitarbeiter genau in der richtigen Reihenfolge nur die Einzelteile bereit, die er für die Endmontage eines bestimmten Möbelstücks braucht.“ Endmontiert wird nämlich auch für Großaufträge nicht auf Vorrat, sondern grundsätzlich nach dem Bedarf auf der Baustelle. Denn die Einrichtung großer Konzernzentralen, Krankenhäuser oder Behördenbauten muss zumeist im laufenden Betrieb erfolgen. Dort gibt es also wenig Platz, angelieferte Teile zwischenzulagern, die nicht sofort montiert werden können.

Eine „völlig neue Welt“ ist die vollvernetzte Produktion für Rosink auch deshalb, weil sie die Durchlaufzeiten in der Fertigung entscheidend verkürzt. Brandt: „Wir bekommen heute pro Tag das Doppelte an Teilen heraus – mit einer kleineren Mannschaft. Das ist nicht nur viel wirtschaftlicher, sonderen gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels ein wichtiger Punkt.“

In den neuen Standort hat Rosink insgesamt rund 15 Millionen Euro investiert. Entstanden ist dafür nicht nur „Europas wohl modernste Möbeltischlerei“, sondern auch ein Gewerbebau, der Nordhorns „Skyline“ in Sichtweite der viel befahrenen Osttangente um ein höchst markantes Gebäude bereichert. Aktuell ist es als eines von sieben Neubauvorhaben in Niedersachsen sogar nominiert für den Niedersächsischen Staatspreis Architektur, der im Oktober in Hannover vergeben wird.