Mit Wassersportschule Nordwest garantiert zum SBF See/Binnen

Nordhorn Wer den Sportbootführerschein See/Binnen oder die Sprechfunklizenzen SRC/UBI erwerben möchte, ist bei der Wassersportschule Nordwest in Nordhorn an der richtigen Adresse. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden findet der theoretische Unterricht statt. Für den Sportbootführerschein wird gemeinsam der Praxisunterricht gemacht, und zwar an Nachmittagen in der Woche nach vorheriger Terminvereinbarung. Ihre Prüfung legen die Teilnehmer/innen anschließend vor dem Deutschen Motoryachtverband e.V. ab.

„Lernen in der angebotenen Form erhöht die Chancen auf das erfolgreiche Bestehen der amtlichen Prüfung. In kleinen Gruppen von maximal zehn Personen pro Kurs kann ich individuell auf den Teilnehmer eingehen und eine bestmögliche Betreuung sichern. Die bereits gemachten Kurse bestätigen dies“, so Inhaber Hans-Gerd van de Kerkhof. Alles Weitere erfahren Interessierte auf www.wassersportschule-nordwest.de oder direkt unter info@wassersportschule-nordwest.de