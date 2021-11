Messe Lebens(t)räume: Trends für die eigenen vier Wände

Nordhorn Die Grafschafter Messe für Bauen, Wohnen und Leben ist zurück! Nach einem Jahr Pause feiert die „Lebens(t)räume“ 2021 mit ihrer 21. Auflage eine ganz besondere und die Vorfreude auf die Messe ist groß.

In diesem Jahr findet mit der „Lebens(t)räume“ vom 5. bis zum 7. November die größte Fachmesse der Region erneut im Messezentrum Alte Weberei in Nordhorn statt. An den drei Messetagen werden Besucher aus der gesamten Region erwartet – natürlich unter Einhaltung eines Hygienekonzepts, welches der derzeitigen Situation gerecht wird.

Unter dem Motto „Bauen, Wohnen und Leben“ präsentieren knapp 40 Aussteller aktuelle, kreative und nachhaltige Trends für die eigenen vier Wände, geben Einblicke in den Immobilienmarkt und informieren über wichtige Neuerungen rund um das eigene Heim. Das Thema Klimaneutralität wird einen Schwerpunkt bilden. Fachleute referieren am Messesamstag und -sonntag. Die kleinen Besucher werden im Kinderland betreut. Der Eintritt ist wie immer frei.

„Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“, schreibt der Messeveranstalter zengamedia. Weitere Infos auf: Web: www.zengamedia.de