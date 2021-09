Markt im Blick: Unabhängig und objektiv

Schüttorf Wilhelm Hermsen ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf einer Immobilie und/oder um die bestmögliche Baufinanzierung geht. Sein Maklerunternehmen „Markt im Blick“ in Schüttorf ist längst ein Begriff in der Grafschaft und darüber hinaus. Als Immobilienprofi wird er als diskreter und vertrauensvoller Immobilienmakler geschätzt. Er steht Immobilienverkäufern vom ersten Gespräch an als Begleiter, während der Verkaufsphase und in allen Belangen zur Seite. Die Feststellung des richtigen Marktwertes ist in der heutigen Zeit für den Immobilienverkauf wichtig. Besichtigungen werden von Wilhelm Hermsen nur mit Interessenten durchgeführt, dessen Finanzierung er geprüft hat.

Bei Markt im Blick werden Immobilien mit Sicherheit und zum besten Preis verkauft. Als Baufinanzierungsexperte stellt er mit seinen Kunden individuelle Finanzierungen zusammen. Für seine Kunden sucht er bei Banken nach den passenden Kreditgebern zu Topp-Zinssätzen. Seine Kunden profitieren neben dem Erhalt der besten Finanzierung, von einer enormen Zeitersparnis, da er die Gespräche mit den Banken führt.

Wilhelm Hermsen ist vor Ort und mobil, Telefon 0178 6325777, erreichbar. Weitere Infos auf www.www.markt-im-blick.de