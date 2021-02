Markt im Blick – Unabhängig und objektiv

Schüttorf Mit seiner Firma Markt im Blick ist Wilhelm Hermsen auf der Erfolgsspur. Er bietet seinen Kunden und Noch-Nichtkunden ein umfangreiches Repertoire an Dienstleistungen rund um den Immobilienverkauf, den Immobilienerwerb und die passende Baufinanzierung an und das unabhängig und objektiv.

Mit Markt im Blick bietet er Finanzierungsvergleiche von allen regionalen Banken und bis zu 160 überregionaler Banken an. „Meine Kunden müssen sich nur für meinen Termin einmal freinehmen. Ich führe dann für sie die Anfragen bei den Banken durch und Vergleiche die Angebote. Gemeinsam suchen wir, die für den Kunden am besten passende Finanzierung aus. Ich setze die Wünsche meiner Kunden um und begleite sie mit meinem langjährigen Wissen aktiv während der Finanzierungsphase“, erklärt Wilhelm Hermsen.

Gerade aktuell berichten mehrere Banken von Filialschließungen. Dieser Trend wird sich nach der Meinung von Wilhelm Hermsen noch weiter fortsetzen. Der Kostendruck bei den Banken ist enorm. „Ich bin der Meinung, dass Kunden die ein Haus bauen oder kaufen, für die Finanzierung einen Baufinanzierungsexperten benötigen. Natürlich sind bei vielen Finanzierungsanfragen die „Internet“-Banken vom Zinsangebot günstiger, jedoch spielen neben dem Zinssatz weitere Faktoren eine große Rolle, wo wiederum regionale Banken hervorstechen“, sagt Hermsen. Weitere Faktoren könnten , die Höhe des Eigenkapitaleinsatzes, die Laufzeit der Finanzierung, die Langfristigkeit einer Zinsbindung, Optionen für Sondertilgungen, die Einbindung öffentlicher Darlehen und vieles mehr sein. Jede Finanzierung ist anders und muss richtig analysiert werden. Wenn alle Daten vorhanden sind, wird ein Finanzierungskonzept erstellt, für das anschließend die Angebote von den Banken eingeholt werden. „Es passiert nicht selten, dass ich über die Finanzierungsdauer gerechnet, meinen Kunden durch meine Finanzierungsvergleiche, 30.000 Euro und mehr in der Gesamtrückzahlung ersparen kann“, sagt Hermsen.

Ebenso erfolgreich ist Wilhelm Hermsen mit Markt im Blick beim Verkauf von Immobilien. „Ich werde von den Grafschaftern als diskreter und vertrauensvoller Immobilienmakler geschätzt. Ich stehe dem Immobilienverkäufer vom ersten Gespräch an als Begleiter während der gesamten Verkaufsphase, in allen Belangen zur Seite“, so Hermsen weiter. Gerade die Feststellung des richtigen Marktwertes ist in der heutigen Zeit, für den Immobilienverkauf wichtig. Besichtigungen werden von Wilhelm Hermsen nur mit Interessenten durchgeführt, deren Finanzierung er selbst geprüft hat. Durch dieses Vorgehen kann Hermsen einen Verkaufstourismus, der häufig bei Privat-Verkäufen stattfindet, ausschließen. In Zeiten, in denen Banken den persönlichen Kontakt zum Kunden einschränken, ist Wilhelm Hermsen als Ansprechpartner vor Ort immer erreichbar.

