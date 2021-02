„ManuVita“: Nordhorn hat eine neue Physiotherapie

Nordhorn Vanessa und Timo Lössner haben das ehemalige Gesundheitszentrum Deegfeld übernommen. Die Praxis trägt den Namen „ManuVita – Ganzheitliche Physiotherapie“. „Unser Konzept bietet unseren Patienten eine ganzheitliche und individuelle Patientenbetreuung“, sagen Vanessa und Timo Lössner.

Mit der Praxiseröffnung geht für die Eheleute ein Lebenstraum in Erfüllung. Beide arbeiten bereits seit einigen Jahren als Physiotherapeuten. Vanessa Lössner hat in Bad Bentheim und Ochtrup Erfahrungen gesammelt und ist seit 2019 zusätzlich Osteopathin. Timo Lössner hat sich zusätzlich auf Faszientherapie spezialisiert und befindet sich in der Ausbildung zur Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht und ist bereits in Nordhorn als Therapeut bekannt.

Die Praxis ist für Kassenpatienten, sowie für Selbstzahler zugänglich. Patienten können direkt einen Termin in der Praxis vereinbaren unter Telefon: 05921 7292899 oder per E-Mail an info@manuvita.de.

Weitere Infos auf www.manuvita.de