Malerbetrieb Pott: Seit 90 Jahren im Einsatz

Bad Bentheim Vor nunmehr 90 Jahren hat Gerhard Pott den Malerbetrieb Pott gegründet, der in Bad Bentheim und der angrenzenden Region einen guten Namen genießt. Johann Pott, der Sohn des Firmengründers, übernahm 1991 den Betrieb, den er im Jahr 2003 an seinen Sohn Gerd übergab. Julian Pott, Vertreter der vierten Generation, hat in diesem Jahr mit der Ausbildung begonnen.

Die sechs angestellten Fachkräfte führen sämtliche Maler-, Tapezier-, Lackier- und Bodenarbeiten aus. Dabei setzt der Familienbetrieb auf zwei Schwerpunkte. Dies sind die Außengestaltung von Häusern und die Innenraumgestaltung. Dabei setzen die Mitarbeiter Verfahren wie Wisch-, Wickel- und Spachteltechnik ein oder führen Spritzputzarbeiten an Neubauten aus. Bodenbelagsarbeiten mit Linoleum, Kork, PVC, Teppich, Laminat oder Parkett gehören wie Glasreparaturen zum Leistungsspektrum. Die Mitarbeiter der Firma Pott sind bei der Neubaugestaltung und bei der Altbausanierung im Einsatz. Im gut sortierten Ladengeschäft finden Interessenten sämtliche Farben, exklusive Tapeten – eben alles, was zur Renovierung benötigt wird. Auch ausgefallene Kundenwünsche werden erfüllt.