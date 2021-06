Makler Björn Altenhöner: Wir vermitteln zu Festpreisen

Bad Bentheim/Nordhorn Im Jahr 2008 eröffneten Kerstin und Björn Altenhöner ihr erstes Maklerbüro in der Grafschaft Bentheim, in Bad Bentheim. Sie etablierten sich schnell. Acht Jahre später schlossen sie sich dem Netzwerk CENTURY 21 an und gehören seitdem Jahr für Jahr zu dessen erfolgreichsten Maklern in Deutschland. Mit rund 147.000 Immobilienberatern ist CENTURY 21 eines der größten Maklernetzwerke weltweit. Seit 2020 zeigen die Altenhöners mit einem zweiten Büro auch in Nordhorn Flagge.

Sie sind in der Region bekannt und werden in Sachen Hausverkauf immer wieder empfohlen. Warum?

Wir kümmern uns, und zwar ganz persönlich. Kern unserer Philosophie ist Professionalität, verbunden mit erstklassigem Service. Das spricht sich herum. Wir freuen uns, wenn die Kunden zufrieden sind. Auch unsere vielen Auszeichnungen und exzellenten Online-Bewertungen zeigen, dass wir unser Ziel erreichen: Die Wünsche der Kunden möglichst umfassend zu erfüllen.

Welches sind die Eckpunkte Ihrer Serviceleistungen?

Wir halten nichts von standardisierten Vertriebs-Produkten, sondern sehr viel von individueller Kundenbetreuung. Unser Rundum-Sorglos-Paket fängt beim persönlichen Beratungsgespräch an und führt über die zielgerichtete Vermarktung bis zum erfolgreichen Verkaufsabschluss. Wichtiger Baustein für uns ist die sorgfältige Auswahl der möglichen Käufer, auch hinsichtlich ihrer tatsächlichen Zahlungskraft. Damit wir überflüssige Besichtigungen vermeiden und später keine Überraschungen erleben. Die Eigentümer, die uns ihre Immobilie anvertrauen, wissen das immer sehr zu schätzen.

Haben Sie eine besondere Strategie?

Wir vermitteln zu Festpreisen. Denn wir haben keine zusätzlichen Interessen im Blick, verkaufen keine Hypotheken, Versicherungen oder sonstigen Finanzleistungen. Auf unsere Neutralität kann der Eigentümer sich verlassen und das ist einer der Gründe, warum er uns auswählt. Wir denken und handeln immer in seinem Sinne. Der Erfolg gibt uns recht.

Weitere Informationen: https://altenhoener.century21.de/

Zentrale Lage: CENTURY 21 Am Bismarckplatz 1 in Bad Bentheim. Foto: privat