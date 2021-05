Lingen und Umgebung mit dem Rad entdecken

Lingen Erkunden Sie Lingen und die Umgebung bequem vom Fahrrad aus. Starten Sie ihre Entdeckungsreise doch zum Beispiel mit unserer Radsternfahrt auf den Spuren der Kivelinge. Vor 650 Jahren retteten die Kivelinge, junge Bürgersöhne, Lingen vor feindlicher Eroberung. Fast ebenso abenteuerlich, aber vollkommen friedlich, sind die nach Kivelingssektionen benannten Radsternfahrten. Ob Norden, Süden, Osten oder Westen – Radfahrer erkunden abwechslungsreiche Naturlandschaften, faszinierende Geschichte(n) und kulinarische Besonderheiten. Die Ems-Piraten nehmen Sie mit in den Norden der Stadt, hier warten unter anderem der Speichersee Geeste oder der Naturerlebnispfad in Wachendorf darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Die Welfen entführen Sie auf der Welfen-Route in den Osten, freuen Sie sich zum Beispiel auf die Entdeckung der Kornbrennerstadt Haselünne. Im Jahr 1605 eroberte der aus Italien stammende, aber in spanischen Diensten stehende Feldherr Spinola die Stadt Lingen.

Bis nach Spanien oder Italien gehts auf der Spinola-Route nicht, Sie entdecken aber den Süden der Stadt mit dem malerischen Ortsteil Baccum oder die Halbinsel Hanekenfähr. Und schließlich führt der Weg nach Westen, hier treibt der sagenumwobene Machurius sein Unwesen. Auch wenn Sie ihm nicht begegnen, lohnt sich der Weg zum Beispiel in die Nachbarstadt Nordhorn mit dem Tierpark oder in das Naherholungsgebiet Lohner Sand. Am Ende führen die Touren immer zurück nach Lingen, wo schon Kultur, Shopping und Erholung warten. Buchen Sie jetzt Ihre Radsternfahrt rund um Lingen ab 119 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind zwei Übernachtungen mit Frühstück, ein Genießer-Gutschein im Wert von 14 Euro sowie ein umfangreiches Karten- und Informationspaket. Bei Stornierungen bis 14 Tage vor der Anreise erhalten Sie ihr Geld zurück, garantiert. Rufen Sie uns jetzt an unter 0591-9144-144 oder melden sich per Mail an info@tourismus-lingen.de. Alle weiteren Infos auf www.tourismus-lingen und www.facebook.com/LingenLWT