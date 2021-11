Landkreis und KSB: Ehrenamtliches Engagement stärken

Nordhorn Die Online-Umfrage zum ehrenamtlichen Engagement ist Bestandteil eines seit dem vergangenen Jahr laufenden Prozesses für eine verbesserte Engagementförderung im Landkreis. Insgesamt haben sich 15 Partnerorganisationen beteiligt, sodass Synergien gebündelt und unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht wurden. Ziel der Befragung ist es, Erkenntnisse über die aktuelle Engagementsituation in allen Einsatzfeldern zum Beispiel in Bezug auf Zufriedenheit, Ein- und Ausstieg oder Unterstützungsbedarfe zu erlangen. Mithilfe der Ergebnisse sollen passgenaue Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Förderung und Gewinnung von Engagement abgeleitet werden. Die Befragung richtet sich explizit auch an bisher Nicht-Engagierte. Sie sollen helfen, die Rahmenbedingungen für ein bestehendes oder vielleicht neues Engagement zu verbessern. Die Umfrage startete am 17. November und ist im Netz unter https://umfrage.digital/engagementanalyse zu finden.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.