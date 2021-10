Klümper feiert: 200 Jahre Genuss in bester Tradition

Schüttorf Herzhaft-zarte Schinkendelikatessen der Spitzenklasse – dafür ist die Schüttorfer Schinkenmanufaktur Klümper im In- und Ausland bekannt. Seit nunmehr 200 Jahren produziert das Unternehmen nach überlieferten Familienrezepten und aus besten Zutaten eine große Auswahl an Qualitätsschinken. Fast alle namhaften Handelsunternehmen führen die Erzeugnisse von Klümper, dem Marktführer im Bereich Knochenschinken.

Zu seinem großen Jubiläum macht das Familienunternehmen ein besonderes Angebot. Es beinhaltet ein Dreier-Schinkensortiment inklusive einer mehrfach verwendbaren Aufschnittdose. Alle Klümper-Spezialitäten können sich die Kunden über den Onlineshop www.kluemper-shop.de rund um die Uhr bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Am Firmensitz in der Niedersachsenstraße 22 im Schüttorfer Industriegebiet befindet sich außerdem der beliebte Werksverkauf. Dort erhalten Interessierte auch kostenlos die Jubiläumsbroschüre, die einen Einblick gibt in das Unternehmen, seine Qualitätsphilosophie und Arbeitsweise. Der Titel lautet: „200 Jahre Genuss in bester Tradition seit 1821“. Weitere Informationen auf www.kluemper-schinken.de/.