Kamps GmbH bietet Notdienst für Rohr- und Kanalreinigung an

Neuenhaus Die Firma Kamps Sanitär-Heizung aus Neuenhaus ist seit 1935 kompetenter Partner, wenn es um Haustechnik, erneuerbare Energien und Badsanierungen aus einer Hand geht. Seit dem 1. Juni 2020 bietet die Firma einen neuen Service an: Rohrreinigung, Kanalreinigung sowie deren Sanierung. „Wir bieten einen 24-Stunden Notdienst an, den Sie unter der Telefonnummer 0174 9299179 erreichen können. Unser Team erledigt sämtliche Arbeiten rund um Entsorgung, Rohrreinigung und -sanierung kompetent und zuverlässig“, sagt Geschäftsführer Jens Dobrowolski.

Durch die Verwendung eines hochwertigen, modernen Equipments gehören Verstopfungen in Rohrleitungssystemen und Kanälen binnen kurzer Zeit der Vergangenheit an. Die neuen Hochdruckspülwagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und ermöglichen damit eine präzise und zuverlässige Schadensaufnahme. Mit Einsatz einer Kamera macht sich der Rohrreinigungsdienst ein Bild von den vorhandenen Schäden. Lässt es die Stärke des Rohres zu, wird zur rückstandslosen Entfernung von Ablagerungen in Kanälen und Abflussrohren der leistungsstarke Hochdruckspülwagen genutzt. Rohre mit kleineren Durchmessern werden mithilfe einer Endoskop-Kamera untersucht. Somit lassen sich diese Probleme sehr genau beheben. Weitere Informationen auf www.kamps-neuenhaus.de.