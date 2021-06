Die USA sind ein großes Land, das viertgrößte der Welt nach Landfläche und das drittgrößte nach Bevölkerung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es im Land viele Nationalparks gibt. Mit neun Nationalparks ist Kalifornien der US-Staat mit den meisten Nationalparks, gefolgt von Alaska mit acht Nationalparks, Utah mit fünf und Colorado mit vier Nationalparks. Dieser Artikel befasst sich mit einigen der Nationalparks in Kalifornien. Wenn Sie die Nationalparks in den USA besuchen möchten, müssen Sie einen ESTA Antrag</ stellen.

Nationalparks in Kalifornien

Von den neun Nationalparks, die sich in Kalifornien befinden, sind einige sehr berühmt. Erstens der Yosemite-Nationalpark, der sich im östlichen Teil Kaliforniens, in der Sierra Nevada, befindet. Im Jahr 1984 wurde der Park von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Nationalpark ist vor allem für das Yosemite Valley bekannt. Dieses Tal, das von einem heute nicht mehr existierenden Gletscher ausgehöhlt wurde und von hohen Granitbergen wie dem Half Dome und El Capitan umgeben ist, hat zahlreiche wunderschöne Landschaften. Half Dome und El Capitan gehören zu den Hauptattraktionen des Parks, aber es gibt auch mehrere Wasserfälle, wie zum Beispiel die Yosemite Falls, der höchste Wasserfall Nordamerikas.

Ein weiterer berühmter Nationalpark ist der Joshua Tree National Park, der im Südosten Kaliforniens liegt. Dieser Park hat seinen Namen von der Yucca brevifolia, dem „Josuabaum“. Dieser Park ist besonders bei Wanderfreunden beliebt. Ein weiterer Nationalpark, von dem viele Menschen gehört haben, ist der Death Valley National Park. Es ist der heißeste Ort der westlichen Hemisphäre und der trockenste Ort Nordamerikas. Die klimatischen Bedingungen im Park machen es vielen Tieren und Pflanzen schwer, zu überleben. Die Tiere und Pflanzen, die im Death Valley leben, haben sich an das Klima der Gegend angepasst. Im Park gibt es mehrere Attraktionen, darunter Dante’s View und Badwater, der tiefste Punkt Nordamerikas (85,5 Meter unter dem Meeresspiegel).

Riesige Bäume

Im Süden der Sierra Nevada liegt der Sequoia National Park. Es wird Sie nicht überraschen, dass die Hauptattraktion dieses Parks die Riesenmammutbäume sind, von denen der Park seinen Namen hat. Dieser Nationalpark ist die Heimat des Riesenwaldes, in dem fünf der zehn größten Bäume der Welt zu finden sind. Der Park beherbergt auch den größten Baum der Welt: den General Sherman. Nördlich des Sequoia-Nationalparks liegt der Kings-Canyon-Nationalpark, in dem auch einer der größten Riesenmammutbäume der Welt zu finden ist.

Neben seiner natürlichen Schönheit bietet dieser Park auch viele Möglichkeiten für Wanderer und diejenigen, die gerne Kajak fahren. Ein weiterer Nationalpark, der seinen Namen einem Baum verdankt, ist der Redwood National Park. Die Hauptattraktion dieses Parks sind die beeindruckenden Küstenmammutbäume. Im Englischen wird es „Coast Redwood“ genannt, wegen der rötlichen Farbe des Holzes dieser Bäume. Im Jahr 1980 wurde dieser Park von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Andere Nationalparks in Kalifornien

Der Lassen Volcanic National Park, dominiert vom Lassen Peak, einem 3181 Meter hohen Kegelvulkan, liegt im Nordosten Kaliforniens. Der Park hat eine wunderschöne Landschaft mit Nadelwäldern, heißen Quellen und alpinen Seen. Auch der Pinnacles National Park ist einen Besuch wert. Dieser Nationalpark ist wegen seiner spektakulären Felsformationen besonders bei Kletterfreunden beliebt. Im Park gibt es auch Höhlen, die besichtigt werden können, darunter die Bear Gulch Cave. Im Channel Islands National Park gibt es ebenfalls mehrere Höhlen; dieser Park ist bekannt für seine vielen schönen Meereshöhlen. Der Park umfasst fünf der acht Kanalinseln, die vor der Küste Kaliforniens liegen.

