Projekt verknüpft Hofgestaltung mit ökologischer Verantwortung

Im Rahmen eines praxisorientierten Projekts haben Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Jahrgangsstufe 10 des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn (EGN) einen Beitrag zur Schulhofgestaltung und Nachhaltigkeit geleistet. In Zusammenarbeit mit den Grafschafter Nachrichten (GN) setzten sie die Idee um, Informatik, Schulhofgestaltung und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden. Die Kooperation entstand nach einer Veranstaltung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft bei den GN im vergangenen September zum Thema „Informatik als Pflichtfach an Schulen“.

Drei Schüler hatten die Idee, ein kleines Solarkraftwerk zu installieren und die erzeugten Werte dieses Geräts mittels einer App digital aufzubereiten. Die Daten sollten der gesamten Schulgemeinschaft zur Verfügung stehen. Schnell war klar, dass die Anlage auf dem Fahrradhäuschen des EGN installiert werden sollte. „So kann der Strom direkt für das Laden von E-Bikes genutzt werden und hat einen unmittelbaren Nutzen für unsere Schulgemeinschaft“, freuen sich die drei Ideengeber Adam, Ole und Lucas.

Die GN unterstützten das Projekt durch die Bereitstellung eines Wechselrichters und halfen bei der Planung und Umsetzung. Die an dem Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler konnten zudem die GN besuchen und einen Einblick in die Arbeit der IT-Abteilung gewinnen. Christoph Jansen, Leiter IT-Entwicklung bei den GN, betont: „Für uns ist es wichtig, schon früh mit zukünftigen Fachkräften in Kontakt zu kommen. Der Bedarf an IT-Fachkräften ist groß. Auch aus unserem Medienhaus ist die IT nicht mehr wegzudenken – sie ist in alle Bereiche eingedrungen. Bei dem Projekt haben die Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis kennengelernt.“

Weitere Unterstützung kam von der Firma EcotecWorld aus Uelsen, die die Anlage kostenlos inklusive der Materialien für den Aufbau installierte, und einem ortsansässigen Unternehmen, das die PV-Module gesponsert hat. Schulleiterin Dr. Gabriele Obst hebt hervor: „Wir sind stolz auf das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler und freuen uns über die Unterstützung der regionalen Unternehmen. Solche Projekte sind eine Win-Win-Situation für alle.“

In diesem Schuljahr führt der Informatikkurs der Jahrgangsstufe 12 das Projekt weiter. Die App soll, erneut in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der GN, weiterentwickelt werden.