Individuelle Pflege im Seniorenzentrum Vechtetal

Hoogstede Über 46 komfortable Einzelzimmer verfügt das Seniorenzentrum Vechtetal in Hoogstede, das in diesem Monat seinen Betrieb aufgenommen hat. Die Vechtetal Pflege GmbH ist Betreiber der optimal ausgestatteten Einrichtung. Sie garantiert eine individuelle, professionelle Pflege durch ein hoch motiviertes Team. Das Wohlbefinden der Bewohner steht im Mittelpunkt. „Im Rahmen unseres ganzheitlichen Pflegeprozesses berücksichtigen wir die einzigartige Lebensgeschichte und Entwicklung eines jeden Menschen, seine Begabungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Behinderungen. Dies geschieht immer unter dem Motto ,Gemeinsam statt einsam‘“, betont die Vechtetal Pflege GmbH. Selbstbestimmung und Intimsphäre sind sichergestellt. Gleichwohl wird großer Wert darauf gelegt, die Gemeinschaft zu leben durch gemeinschaftliches Essen oder Betreuungsangebote. „Allein ist bei uns niemand“, so heißt es.

Die neuen Pflegeplätze an der Wilsumer Straße in Hoogstede sind gefragt. Weitere Informationen unter Telefon 05944 3129701, E-Mail: info@seniorenzentrum-vechtetal.de und www.seniorenzentrum-vechtetal.de/