Immobilienvermittlung auf höchstem Niveau bei VON POLL

Georg H. Pauling, Geschäftsstellenleiter bei VON POLL IMMOBILIEN Bad Bentheim und Nordhorn sowie geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®), gibt einen Einblick in den Immobilienmarkt der Grafschaft.

Pauling ist seit vielen Jahren in der Branche tätig und kennt die Region bestens. Er leitet seit 2015 die beiden VON POLL IMMOBILIEN Shops und betreut Kunden in allen Fragen zur Immobilienvermittlung.

Ein professioneller Immobilienmakler zeichne sich laut Pauling durch detaillierte Fachkenntnisse, eine fundierte Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung aus. Wichtig sei auch die Kenntnis der Marktlage und Rechtsprechung sowie ein starkes Netzwerk. Empathie und Menschenkenntnis sind ebenfalls essenziell, da der Kauf oder Verkauf einer Immobilie oft eine emotionale Entscheidung sei.

Das Dienstleistungsspektrum von Paulings Team umfasst Immobilienbewertung, Marktanalyse, Preisermittlung, Vermarktungspläne und die Organisation von Besichtigungen. 2023 sind die Immobilienpreise in der Grafschaft gesunken, was Kaufinteressenten begünstigt. Pauling blickt optimistisch auf das letzte Halbjahr 2024 und betont die hohe Nachfrage nach Wohnraum in der wachsenden Region.

Besonders stolz ist Pauling auf die Auszeichnungen seines Teams, darunter der Capital Makler-Kompass, wo sie 2023 erneut als Fünf-Sterne-Makler ausgezeichnet wurden.