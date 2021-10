Ibraimi Fußbodentechnik: Absoluter Profi für Bodenbeläge

Nordhorn Seit zwei Jahren ist Agan Ibraimi mit seiner Firma Agan Fußbodentechnik am Gildehauser Weg 184 selbstständig. Agan Ibraimi ist absoluter Profi im Verlegen von Fußböden, verfügt er doch über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Branche. Ibraimi besucht die Kunden zuhause, macht ein unverbindliches Angebot und schreitet bei Auftragserteilung zur Tat. Er verlegt Designböden, Holz oder Echtholzböden, führt Reparaturen aus und kümmert sich eben um alles, was zur Fußbodentechnik gehört. Das zweijährige Bestehen ist für den erfahrenen Handwerker Anlass, sich bei seiner Frau Sandra und seiner Familie für die Unterstützung zu bedanken. Dieser Dank geht auch an die Kunden und die Firmen, mit denen er zusammenarbeitet. Dabei nennt er Wilts und Prosol. Der Spezialist ist in der gesamten Grafschaft und im Emsland unterwegs. Weitere Infos auf www. www.agan-fussboden.de