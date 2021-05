Hygieneschutz-Displays: Sicher in den Sommer

Die Inzidenzwerte sinken, der Einzelhandel öffnet: Damit die „neue Freiheit“ nicht zum Infektionsrisiko wird, sind nachhaltige Hygienekonzepte wichtig. Eine einfache Lösung zum Schutz von Mitarbeitern an Theken und Kassen sowie Kunden sind Hust- und Spuckschutzwände. Die Gravemeier GmbH aus Nordhorn plant und fertigt solche Hygieneschutz-Displays in Sonderformaten – Durchreichen, Höhe, Breite und Form sind frei wählbar. „Wir passen jedes Display individuell an die Kassenbereiche von Apotheken, Supermärkten, Bäckereien etc. an“, erklärt Geschäftsführer Arne Gravemeier. Der Hygieneschutz aus extra stabilem Acrylglas wird regional gefertigt – millimetergenau und gratfrei per CNC-Laser. Die Displays werden auf Wunsch fest installiert und können rückstandslos demontiert werden. Eine sichere Lösung – aus der Grafschaft, für die Grafschaft.

Weitere Infos auf www.hygieneschutz-display.de