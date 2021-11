„Huus Immobilien“: 24 moderne Wohnungen entstehen

Twist „To Huus mit in Huus“ lautet das Motto, unter dem am Schwarzen Weg 1 in Twist eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen entsteht. Der Pflegedienst in Huus bezieht Anfang 2022 im Erdgeschoss seine neuen Büroräume. Bereits am 1. Dezember eröffnet Leoni Töller eine Praxis für Physiotherapie. Interessenten können sich am Sonntag, 14. November, von 12 bis 16 Uhr beim „Tag der offenen Baustelle“ einen Einblick über die Wohnanlage verschaffen, die Wohnungen anschauen und sich über die dort angebotenen Leistungen informieren. Außerdem sind die Türen der Praxis für Physiotherapie von Leoni Töller und von in Huus für Besucher geöffnet.

Dirk Steenweg und Maik Lucas, Geschäftsführer des Pflegedienstes, realisieren das Bauvorhaben in einer Konzeption von „Huus Immobilien“ und der Gemeinde Twist. 24 Komfortable Wohnungen zwischen 42 und 82 Quadratmeter Größe entstehen im Bereich des Betreuten Wohnens.

Weitere Infos auf www..inhuus.de