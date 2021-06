Holzquadrat Konzept 13.0: Ansprechpartner für alle Gewerke

Nordhorn Holzquadrat Konzept 13.0 ist der Zusammenschluss von 13 regionalen Meisterbetrieben aus allen Gewerken und umschließt so alle anfallenden Arbeiten. Das Angebotsportfolio reicht vom seniorengerechten Umbau, über den Neubau bis zu Kleinstaufträgen, die punktgenau mit perfekten Dienstleistungen abgewickelt werden. Entsprechend lautet das Motto: „Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung – alles aus einer Hand.“ Von der Idee bis zur Übergabe und Abnahme hat der Kunde nur einen Ansprechpartner: die Firma Holzquadrat.

Den barrierefreien Umbau der Badezimmer, die moderne Gestaltung mit der optimalen Nutzung der Fläche liefern die Betriebe von Holzquadrat Konzept 13.0 in Meisterqualität. Foto: Holzquadrat

Speziell in der heutigen Zeit, in der fundierte Kenntnisse im Handwerk nicht mehr selbstverständlich sind, bietet der Meisterbetrieb in Nordhorn viele entscheidende und für den Kunden wichtige Qualitätsmerkmale. Viele Kunden schätzen zunehmend, sich bei Umbau, Ausbau, Modernisierung oder Sanierung - unabhängig ob privat oder gewerblich - nicht um Ablauf und Koordination der Handwerker kümmern zu müssen. Hinter Konzept 13.0 steht ein Netzwerk von qualifizierten und inhabergeführten Meisterbetrieben, die die Projekte serviceorientiert für den Kunden abwickeln. Somit liefert Holzquadrat 13.0 individuell zugeschnittene Problemlösungen und Dienstleistungen. Neben der großen Erfahrung und dem umfassenden Know-how setzt Holzquadrat auf erstklassige Materialien.

Friedrich Knüver, Jeannine Heinze, Inhaber Manfred Reinink und Ehefrau Beate sowie Gerd Reiners (von links) beraten die Kunden zu allen Fragen rund um die Renovierung. Fotos: Holzquadrat

Die Partnerbetriebe der Firma Holzquadrat erweitern durch die Gemeinschaft das eigene Leistungsangebot zu „Alles-aus-einer-Hand“ und arbeiten gemeinsam „Hand-in-Hand“ für einen noch größeren Kundennutzen, zur Entlastung der Kunden. Dabei handelt es sich um zuverlässige und langjährige Partner.

Das Team von Holzquadrat organisiert für die Kunden die notwendigen Handwerker, die den individuellen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden. Dabei hat Holzquadrat den Anspruch, dass der Ansprechpartner der Kunden verantwortungsvoll ihre Aufgaben entgegennimmt. Der Ablauf wird überwacht und die Abnahme wird kritisch übernommen.

Alles ebenerdig: Modernisierte Badezimmer sind nicht seniorengerecht, sondern auch hochmodern. Foto: Holzquadrat

Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Es geht dabei um den Erhalt von Artenvielfalt und die ursprüngliche Gestalt von Landschaften. Die Firma Holzquadrat widmet sich diesem sensiblen Thema und bezieht ihre Waren, Materialien und Betriebsmittel verantwortungsvoll. Durch den Bezug dieser Mittel aus dem regionalen wie auch dem europäischen Wirtschaftsraum wird das daraus Hergestellte wieder zu einem verlässlichen Produkt, abseits von Diskussionen über unmenschliche Produktionsbedingungen, unzuverlässiger Zertifizierung und ökologischer Risiken.

Trends bei der Renovierung sind der Einbau von großformatigen Fliesen, die Installation eines Smarthome-Systems und das wachsende Bedürfnis nach einer Klimatisierung. All diese Wünsche werden wunschgemäß und auf fachlich hohem Niveau termingerecht realisiert.

Weitere Infos auf www.holzquadrat.de