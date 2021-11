Hörsysteme Greven: Jeder Ton klingt ganz klar

Neuenhaus Bei Hörsysteme Greven steht der Mensch ganz und gar im Mittelpunkt und das seit zehn Jahren. Im Jahr des runden Geburtstages ist der Umzug von der Hauptstraße 36 zur Hausnummer 42 erfolgt. Torsten Greven und sein Team bieten in einer modernen und den neusten Anforderungen der Technik entsprechenden Wirkungsstätte den Kunden optimale Versorgungsmöglichkeiten und eine breite Servicepalette für unterschiedliche Bedürfnisse im Bereich Akustik.

Er orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden und schafft eine angenehme Atmosphäre. Am Anfang steht die Messung des Hörstatus. Anhand der Ergebnisse zeigt Torsten Greven alle Möglichkeiten für die optimale Versorgung des Gehörs und ermittelt mit den Kunden das passende Hörsystem. Wünsche, Bedürfnisse und die Lebenssituation stehen an oberster Stelle.

Der Service und die Pflege der Hörgeräte, regelmäßiges Hören individueller Trainingsgeräusche zur Optimierung von Problemfeldern, das frühzeitige Erkennen und die Versorgung von Kindern mit gemindertem Gehör und die Wahl der passenden Vorgehensweise bei Tinnitus sind weitere Angebote bei Hörsysteme Greven. Weitere Infos auf www.hoersysteme-greven.de