Hörsysteme Greven gut für die Ohren von heute

Neuenhaus Eines unserer wichtigsten Sinnesorgane sind die Ohren. Sie ermöglichen die Kommunikation mit anderen Menschen und haben eine wichtige Funktion für unser Gleichgewicht. Jeder, der schon mal mit Hörproblemen zu kämpfen hatte, weiß, wieviel Lebensqualität dabei verloren geht.

Umso wichtiger ist es, einen Fachmann an seiner Seite zu haben, um das Problem so weit wie möglich zu beheben. Einer davon ist der Hörgeräteakustiker Torsten Greven. In seinem Geschäft Hörsysteme Greven mit Sitz an der Hauptstraße 36 in Neuenhaus bietet er neben dem normalen Service wie Hörtests, Hörtraining, Kinderakustik, Reinigung und Pflege die neueste Technik an, die es einem auch in schwierigen Situationen möglich macht, gut hören zu können. Die breite Servicepalette wird den unterschiedlichsten Bedürfnissen im Bereich Akustik gerecht. Egal ob es um die Nutzung von Fernseh- und Multimediaanlagen, Telefon oder Bluetooth-Kommunikationssysteme geht.

Nähere Informationen: Telefon 05941 9891510, E-Mail info@hoersysteme-greven.de oder Internet www.hoersysteme-greven.de.