Hertrampf hat für jeden das passende E-Bike

Nordhorn Mit Hertrampf E-Bikes erweitert die Hertrampf-Gruppe ihr Sortiment im Bereich der E-Mobilität. Neben den schon bekannten E-Motorrädern von Husqvarna, KTM und Harley-Davidson bietet das Unternehmen nun auch hochwertige E-Bikes/-Fahrräder an. Vom Kinderrad über City- und Trekking-Bikes bis hin zum Hardcross-Sportmodell lautet das Motto: „Wir haben für jeden das passende E-Bike!“ Mit einer großen Ausstellung mit Rädern der Marken Husqvarna und R-Raymon hält der Standort in Nordhorn die ganze Breite an E-Bikes bereit.

Mit ihren einzelnen Standorten und Sparten blickt die Hertrampf-Gruppe auf eine 40-jährige Geschichte zurück. Mit fünf Standorten, verschiedenen Unternehmensbereichen und über 85 Experten ist die Unternehmensgruppe Ansprechpartner rund um motorisierte Zweiräder. Maschinen von KTM, Harley-Davidson, Ducati, Suzuki, Honda, Piaggio, Moto-Guzzi, Aprilia, Peugeot, MV-Agusta, Bimota oder Husqvarna stehen in den modern gestalteten Verkaufshäusern zur Auswahl. Weitere Informationen auf www.e-bikes-nordhorn.de.