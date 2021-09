Heilerziehungspflege: Verkürzter Ausbildungsweg an den BBS

Nordhorn Zu Beginn dieses Schuljahres hat das Niedersächsische Kultusministerium die Zugangsvoraussetzungen für den Einstieg in die Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger/in geändert. Mit diesen Änderungen soll ein Einstieg in die Ausbildung an der Fachschule Heilerziehungspflege der BBS Gesundheit und Soziales erleichtert werden, da weniger Praxiserfahrung für einen Ausbildungseinstieg notwendig ist. Es kann ab sofort in die Fachschule aufgenommen werden, wer über den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss (oder einen gleichwertigen Bildungsstand) verfügt und Folgendes nachweisen kann:

den erfolgreichen Besuch der Klasse 11 der Fachoberschule Gesundheit und Soziales,

der Klasse 1 der Berufsfachschule Ergotherapie oder Pflege,

die Grundstufe einer einschlägigen dualen Berufsausbildung,

der Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales oder

der Berufsfachschule – Pflegeassistenz - mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0

oder

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einem für die Heilerziehungspflege einschlägigen Bereich oder eine einjährige Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in einem für die Heilerziehungspflege einschlägigen Bereich, oder

ein einjähriges Praktikum in Vollzeit in einem für die Heilerziehungspflege einschlägigen Bereich.

Für Informationen zum Berufsbild oder zur Ausbildungsstruktur an der Fachschule Heilerziehungspflege der BBS Gesundheit und Soziales finden Interessierte einen Flyer auf www.bbsgs-nordhorn.de. Wer sofort in die Ausbildung starten möchte: Es sind noch wenige Ausbildungsplätze im Schuljahr 2021/2022 frei. Wer Interesse hat, meldet sich bei: verwaltung@bbsgs-nordhorn.de