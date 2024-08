Heemann Vermögensverwaltung: Hier ist die Börse zu Hause

Mit der Sitzverlegung des Firmenstandortes nach Nordhorn hat die Heemann Vermögensverwaltung AG einen Schritt in Richtung Firmennachfolge und Wachstumsmotor Grafschaft gemacht.

In zweiter Generation führt Firmengründer und Namensgeber Ernst Heemann zusammen mit Ralf de Winder und seiner Tochter Miriam die Geschäfte des insgesamt 10-köpfigen Teams. Die unabhängigen Vermögensverwalter und Fondsmanager bauten die Heemann Vermögensverwaltung vor 30 Jahren auf, mit dem Fokus Kunden individuell und bedarfsgerecht rund um die Vermögensanlage zu beraten – „Wie eine Privatbank, nur besser“ ist dabei nicht nur Slogan, sondern Firmenphilosophie.

Gemeinsam mit dem Kunden werden die Anlagekenntnisse, Risikowünsche und Renditeerwartungen erörtert und dann in kostengünstiger Standardisierter Form oder erfolgsabhängig und individuell dargestellt. Von Aktien über Fonds, ETF´s und andere Anlageklassen kann hierbei alles ausgewählt werden. Aber eben frei von Absatzvorgaben, wie es in der Bank die Regel ist. Als Börsenexpertin ist Miriam de Winder regelmäßig bei NTV zu Gast, um als Geldmarktexpertin zu berichten, welche Chancen und Risiken der Aktienmarkt bietet.

Mit dem gesamten Team werden derzeit drei Fonds selbst gemanagt und bieten für jeden Anleger, ob besonders sicherheitsorientiert, offensiv, mit besonderem Bewusstsein für regelmäßige Ausschüttungen oder Nachhaltigkeit, ideale Lösungen, um das Vermögen zu bewahren und zu vermehren. In 2022 schaffte es die Heemann AG unter die Top 10 der Vermögensverwalter in Deutschland und gewann im selben Jahr den Deutschen Fondspreis. Viele weitere Auszeichnungen wie 5 Morningstar Sterne für die Fonds bestätigen die Qualität des Unternehmens.

In nun zweiter Generation werden rund 500 Kunden mit einem Anlagevermögen von 90 Millionen Euro betreut. Das betreute Fondsvolumen liegt darüber hinaus derzeit bei 160 Millionen Euro. Dabei sind vor allem die Fonds nach wie vor ein Geheimtipp mit besonderen Ausstattungsmerkmalen wie monatlicher Ausschüttung oder besonderem Sicherheitskonzept.

Eine Jahresrendite in ihrem Flagschifffonds von aktuell 17 Prozent ist dabei nur ein Erfolgsbeweis für die Kompetenz, die das Team der Heemann VV bietet. Auch der Fokus auf die Beratung von Frauen in Finanzthemen ist der Vorständin Miriam eine wichtige Angelegenheit. Die finanzielle Unabhängigkeit und der Kampf gegen die Altersarmut bilden einen festen Baustein ihrer täglichen Arbeit.

„Aktien sind langfristig gesehen die beste Option, mit einer Durchschnittsrendite von sieben Prozent“, so Miriam de Winder. In Kooperation mit der Finanz Union AG am Standort an der NINO-Allee 12 informiert sie regelmäßig mit ihrer Kollegin Kirsten Ottenhues Frauen über die Wichtigkeit der finanziellen Unabhängigkeit. Bei Sekt und Häppchen erwartet die Damen ein kurzweiliger Vortrag über die Möglichkeiten von Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Geldanlage.

Die Vermögensverwaltung ist in den letzten Jahren vor allem über das Empfehlungsmanagement gewachsen. „Über Geld spricht man leider im privaten Umfeld viel zu wenig“, stellt Ralf de Winder immer wieder fest. Daher empfiehlt es sich, unabhängige Profis damit zu beauftragen.

Im aktuellen Zinsumfeld fragen die Kunden derzeit vor allem konservative Anlagemöglichkeiten an. Zwar gibt es auch wieder Zinssätze jenseits der zwei Prozent auf dem Tagesgeld. Nach Abzug der Inflation verliert das Vermögen jedoch weiterhin an Kaufkraft. Dem gilt es entgegen zu wirken.

Ernst Heemann kam daher vor kurzem die Idee des „Airbag-Depots“ in den Sinn. Den Hauptbaustein bildet hierbei der hauseigene Rentenfonds mit einer Rendite von über vier Prozent. Die monatlichen Ausschüttungen des Fonds werden dann entweder in physischem Gold (steueroptimiert) oder aber offensiv im Fondsbereich investiert.