Grafschafter Volksbank ausgezeichnet

Nordhorn Die Grafschafter Volksbank eG konnte erneut mit einem herausragenden Ergebnis im Bauspargeschäft aufwarten. Bei der Vermittlung von Bausparverträgen ist die Grafschafter Volksbank bundesweit als eine der erfolgreichsten Banken in der genossenschaftlichen FinanzGruppe ausgezeichnet worden.

Dieser Erfolg war für den Finanzpartner Bausparkasse Schwäbisch Hall – die größte Bausparkasse Deutschlands – Anlass genug, dem Bankvorstand sowie den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank Glückwünsche auszusprechen und ihnen für ihr großes Engagement zu danken. Schwäbisch Hall-Bezirksdirektor Heiner Krüssel ist dafür vor Kurzem nach Nordhorn gekommen.

Die anhaltende Niedrigzinsphase, zahlreiche Neubaugebiete und attraktive Förderprogramme haben in der Grafschaft Bentheim zu einem Bauboom beigetragen und eine rege Bautätigkeit ausgelöst. „Für unsere Kunden sind wir die erste Adresse, wenn es um eine Baufinanzierung geht. Für die meisten handelt es sich dabei um die größte Finanzierung in ihrem Leben. Deshalb schätzen unsere Kunden die Qualität persönlicher Beratung durch unsere Beraterinnen und Berater. Sie vertrauen und begleiten uns, häufig sind wir lebenslanger Partner in allen Finanzfragen“, so Vorstand Jürgen Timmermann. Weitere Infos auf www.Grafschafter-Volksbank.de