Grafschafter GaLabau: Gärten in neuem Glanz

Nordhorn Die erfahrenen Fachkräfte der Grafschafter GaLabau GmbH & Co. KG haben den Garten eines Hauses (siehe Foto) neu gestaltet. Dazu wurden großformatige Keramikplatten in Drainbeton mit wasserdurchlässiger Fuge verlegt, der alte Rasen wurde abgeschält und ein Rollrasen neu verlegt. Zusätzlich wurde eine Rasen- und Beetbewässerung eingebaut. An einem anderen Referenzobjekt legten die Mitarbeiter einen Bachlauf mit Natursteinen an und kümmerten sich um die Gartenbepflanzung.

Heike G. aus Nordhorn, Kundin des Unternehmens, sagt: „Zuverlässige und fachgerechte Ausführung sowie Freundlichkeit und Termintreue zeichnet die Grafschafter GaLaBau aus. Ich bin rundum zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten.“

Neben den oben genannten Arbeiten bietet die Grafschafter GaLabau folgende Leistungen an:

• Bepflanzungen

• Schnittarbeiten

• Baumpflegearbeiten

• Pflasterarbeiten

• Bordsteinabsenkungen

• Zaunarbeiten

• Errichten von Gartenzäunen