„Grafschafter Burgstollen“ für gemeinnützige Zweck genießen

Neuenhaus / Bad Bentheim Anderthalb Jahre hat die Confiserie Mühlenkamp in Neuenhaus am Rezept des Burgstollens gefeilt, probiert und schließlich die idealen Zutaten wie Lübecker Marzipan, Übersee-Rum und Stollenrosinen gefunden, die den besonderen Geschmack ausmachen. Die Lagerung im Gewölbe der Burg Bentheim verleiht dem Stollen zusätzlichen geschmacklichen Reiz. 5000 Grafschafter Burgstollen werden nun pro Stück für 25 Euro verkauft. Pro Stollen gehen 2,50 Euro als Spende an Grafschafter Einrichtungen:

Tierpark Nordhorn

Musikprojekt „Ein neuer Tag beginnt“, das sich an schwerkranke Jugendliche, Geschwister und ihre Freunde richtet.

Kinderprojekt „Der grüne Floh“ aus Bad Bentheim, das sich den Schwerpunkten Natur, Kultur und „Erwachsen werden“ widmet. Der Stollen kann online unter www.Burgstollen.de vorbestellt werden. Er wird verschickt oder ist an folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

Café Ferdinands auf der Burg Bentheim

Zierleyn, Nordhorn

Confiserie Möhlenkamp, Neuenhaus

Beim Vorzeigen der GN-Card wird ein Rabatt von zwei Euro gewährt, was sich nicht auf die Spendensumme auswirkt.

Fotostrecke / Gerd Möhlenkamp und Martin Borggreve stellen den „Grafschafter Burgstollen“ in Handarbeit her. Foto: Schulte-Sutrum © Schulte-Sutrum, Frauke Der „Grafschafter Burgstollen“ lagert im ehemaligen Weinkeller der Burg Bentheim. Foto: Schulte-Sutrum © Schulte-Sutrum, Frauke Bereit zum Backen: Die nach einem ausgefeilten Rezept hergestellten Stollen sind backfertig. Foto: Schulte-Sutrum © Schulte-Sutrum, Frauke Genau ausgewogen: Jeder Stollen muss das passende Gewicht haben. Foto: Schulte-Sutrum © Schulte-Sutrum, Frauke Gerd und Oliver Möhlenkamp präsentieren den „Grafschafter Burgstollen“. Foto: Schulte-Sutrum © Schulte-Sutrum, Frauke

Weitere Infos auf www.burgstollen.de