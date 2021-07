Glasfaser gibt es bei Schumacher Kommunikation

Nordhorn Homeschooling, Homeoffice oder sogar beides gleichzeitig? Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass eine stabile und schnelle Internetverbindung im eigenen Haus heutzutage besonders wichtig ist und noch immer wichtiger wird. Immer mehr Gebiete in der Grafschaft erhalten die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses bis ins Haus. So beginnt der Ausbau der zukunftssicheren und schnellen Glasfasertechnik in Nordhorn für 13.000 Haushalte bereits ab dem 30. Juli. Schumacher Kommunikation ist der Glasfaserexperte vor Ort.

Egal ob Grafschafter Breitband, EWE oder Telekom, das Team von Schumacher Kommunikation berät seine Kunden unabhängig und individuell, auch zu technischen Fragen wie zum Beispiel Hausverkabelung. Alle Infos zum Glasfaserausbau in Nordhorn stehen auch unter www.glasfaser-nordhorn.de zur Verfügung. Dort können direkt Anfragen gestellt werden. Weitere Informationen gibt es direkt vor Ort an der Hauptstraße 47 in Nordhorn oder unter Telefon 05921 8192633. Weitere Infos auf www.glasfaser-nordhorn.de