Georg H. Pauling: „Immobilienmakler sind hoch spezialisiert“

Grafschaft Seit vielen Jahren ist Georg H. Pauling in der Immobilienbranche tätig. Der Geschäftsstelleninhaber der VON POLL IMMOBILIEN Shops in der Grafschaft Bentheim mit den Standorten in Nordhorn und Bad Bentheim kam aus Leidenschaft für Immobilien zum Beruf und weiß: Professionelle Makler sind hoch spezialisierte Dienstleister.

Herr Pauling, welches Handwerkszeug braucht ein kompetenter Makler?

Ein professioneller Makler verfügt über eine fundierte Ausbildung und fachliche Qualifizierungen, wie die zum Immobilienmakler mit bundesweit anerkannten IHK-Zertifikat. Weiterbildung ist für ihn selbstverständlich. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) nimmt ein Makler beispielsweise fachmännische Marktpreiseinschätzungen vor – bei VON POLL IMMOBILIEN geschieht dies kostenfrei und unverbindlich. Unverzichtbar sind zudem gute Referenzen sowie fachliches, ortsbezogenes Know-how. Denn nur, wer seine Region bis in die Mikrolagen kennt, die aktuelle Marktlage sowie Rechtsprechung verfolgt und vor Ort bestens vernetzt ist, kann als kompetenter Immobilienvermittler agieren. Auch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung sollte selbstverständlich sein.

Wie steht es um die sogenannten Soft Skills?

Im Zentrum der Arbeit als Immobilienmakler steht der Mensch. Es ist daher von großem Vorteil, wenn der Makler über Empathie sowie gute Menschenkenntnis verfügt und dies mit überzeugender Souveränität verbinden kann. Insbesondere da er seine Kunden auf dem gesamten Weg, vom persönlichen Erstgespräch bis hin zum erfolgreichen Abschluss, betreuen und auch bei den Verhandlungen diplomatisch vermitteln muss.

Welche Dienstleistungen kann der Kunde erwarten?

Der Service ist umfangreich. So führt der Makler zu Beginn des Vermittlungsprozesses persönliche, fachkundige Gespräche mit dem Eigentümer, womit er den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit legt. Er prüft sämtliche Fakten vom Grundbucheintrag bis zum Energieausweis, bespricht Preisvorstellungen und erstellt ein detailliertes Exposé. Außerdem geht er für den Kunden ins Bauarchiv, prüft, ob alle Baugenehmigungen vorliegen und sieht das Bau- und Altlastenverzeichnis ein.

Wie ermittelt man den zeitgemäßen Marktpreis?

Fachkundige Makler ziehen dazu generell drei normierte Bewertungsmethoden heran. Das wäre bei selbst genutzten Einfamilienhäusern das Sachwertverfahren nach NHK 2010, das auf der Ermittlung der Herstellungskosten basiert. Bei Eigentumswohnungen richten wir uns nach dem Vergleichswert und bei vermieteten Mehrfamilienhäusern nach dem Ertragswertverfahren. Dazu kommen aber immer auch die eingehende persönliche Marktkenntnis des Maklers und seine langjährige Erfahrung.

Wie findet der Makler den passenden Käufer oder Mieter?

Um einen passenden Abnehmer für eine Immobilie zu finden, erstellt der Makler einen maßgeschneiderten Vermarktungsplan, übernimmt die Vorauswahl von Interessenten, die Bonitätsprüfung und die Durchführung von Besichtigungen. Dadurch wird dem Eigentümer viel Zeit und Mühe erspart. Professionelle Immobilienmakler verfügen über einen Pool von vorgemerkten, bereits qualifizierten Suchkunden, was die Vermittlung beschleunigt. Auch ein großes Netzwerk ist sehr vorteilhaft. Um Besichtigungstourismus zu vermeiden, sollte der Makler den Interessenten zudem nur Immobilien vorstellen, die hinsichtlich Lage, Größe und Preis auch wirklich passen.

Inwiefern empfiehlt sich VON POLL IMMOBILIEN in den oben genannten Punkten?

Im Zentrum unserer Dienstleistungen stehen die Begriffe Begeisterung, Verlässlichkeit und Bestleistung. Das Unternehmen verfügt über eine hauseigene Akademie, die alle Kollegen intensiv schult und konsequent weiterbildet. Dazu gehören auch Qualifizierungen zum Immobilienmakler (IHK) und zum geprüften freien Sachverständigen für Immobilienbewertung (PersCert®). So können unsere Kunden jederzeit vertrauensvoll unseren Service in Anspruch nehmen.

