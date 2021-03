Gartengestaltung GmbH: Schritt in die Selbstständigkeit

Nordhorn Tim de Jong und Felix Stefan, beide ausgebildete Gärtner, haben zu Jahresbeginn den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Nordhorn gegründet. Beide haben zuvor elf beziehungsweise acht Jahre als Gärtnergesellen im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet.

Neben beruflicher Fachkompetenz und Erfahrung verfügen sie über zertifizierte Spezialqualifikationen, nämlich die Seilklettertechnik (SKT-A) zur Baumpflege und das Entfernen von Eichenprozessionsspinnern (EPS).

Kontaktaufnahme ist telefonisch (mobil: 0170589200), per E-Mail ( info@dejong-stefan.de ) oder über die Homepage (www.dejong-stefan.de) möglich. Geschäftsadresse ist Berglandstraße 72 in 48527 Nordhorn. Das Betriebsgelände liegt am Teil des Rottweges, in Nordhorn, südlich der neuen Umgehungsstraße. Zur personellen Verstärkung suchen sie Gärtner und Gärtnerinnen aller Fachrichtungen.

Mit ihrem neu errichteten Betrieb möchten sie Dienstleistungen und Handwerkliches im Bereich Garten- und Landschaftsbau realisieren und an Kundinnen und Kunden bringen. Dabei sind ihre Zielgruppen neben dem privaten auch der betriebliche und der öffentliche Sektor.

Zu den angebotenen Aufgaben zählen gärtnerische Pflegearbeiten, das Planen und (Um)Gestalten von Gärten, der Einbau von technischen Hilfsmitteln (Bewässerung, Mähroboter), Rückschnittarbeiten, Pflanzarbeiten, Pflasterarbeiten, Gestalten von Terrassen, Errichten von Zäunen und vieles mehr.

Zwei besondere Aufgaben in ihrer Arbeit werden einmal die Pflege von Großbäumen im privaten wie öffentlichen Bereich sein, da sie über die dafür besonders geeignete Qualifikation zur Seilkletterei verfügen, und zum Zweiten die Entfernung von Eichenprozessionsspinnern, da sie auch hierfür eine Zertifizierung erworben haben. Letzteres ist mittels Hubarbeitsbühnen möglich, aber gegebenenfalls auch mit der Seilkletterei.

Ein für ihre Tätigkeiten notwendiges Betriebsgelände haben de Jong und Stefan gepachtet und zum Jahreswechsel hergerichtet. So sind Flächen zur Lagerung branchenüblicher Schüttgüter und Stellflächen für Pflanzen, Stauden, Sträucher und Bäume entstanden. Ein weiterer Teil des Geländes wird betriebstechnisch für Fahrzeuge, Maschinen, Arbeitsmittel, Unterstellmöglichkeiten und Ähnlichem genutzt.

Mit Elan und gärtnerischem Eifer freuen sich Tim de Jong und Felix Stefan auf Anfragen und Aufträge zur Gestaltung und Verschönerung von Gärten und Landschaft zum Wohle und Genuss von Gartenliebhabern und Naturfreunden.

Übrigens wohnen beide Gärtner mit ihren Familien in Nordhorn.