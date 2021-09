Farbenhandel Sobott: Immer der exakt richtige Farbton

Nordhorn Es dauert nur zwei bis vier Minuten bis die neue Farbmischanlage der Marke Caparol genau den Farbton erstellt, den der Kunde von Farbenhandel Sobott Gbr in Nordhorn wünscht oder benötigt. Die exakte Mischung hat den großen Vorteil, das im Bedarfsfall auch nach langer Zeit der exakte Farbton wieder gemischt werden. Das Messgerät findet per Spektralmessung aus einer umfangreichen Datenbank den Farbton heraus, der zuvor an der Wand gemessen wird. Zur Auswahl stehen rund eine halbe Million verschiedene Farben nicht nur für den Innenbereich, sondern auch Fassadenfarben, Lacke und Lasuren.

Bei Wandfarben werden Größen von 2,5 bis 12 Liter und bei Lackfarben von 0,5 bis 2,5 Liter angeboten. Neben der Caparol-Anlage hat das Fachgeschäft noch Mischanlagen der Firmen Sikkens, Sigma und Technos.

Die Geschäftsführer Ludwig Venemann, Emiel Hesselink und Thomas Sobott bieten außerdem noch eine große Auswahl an Tapeten und Bodenbelägen wie beispielsweise Domestic an. Weitere Infos auf www.farbenhadel-sobott.eu